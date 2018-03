Screenshot: HRT

PREMIJER Andrej Plenković dao je intervju za Dnevnik HRT-a u kojem je detaljno komentirao ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Plenković je rekao da želi iskoristiti priliku da još jednom uputi poruku javnosti o Istanbulskoj konvenciji.

"Konvencija sprječava grozan fenomen u hrvatskom društvu"

"To je Konvencija Vijeća Europe iza koje su stale sve garniture dosadašnjih hrvatskih vlada i sve dosadašnje garniture Hrvatske demokratske zajednice. Bila je i u izbornom programu HDZ-a i u programu zakonodavnih aktivnosti vlade i radne skupine koja priprema dokumente. Nije naša odluka o ratifikaciji niti na brzinu niti plod naglog trenutna, nego je riječ o smjeru u kojem želimo ići jer smatramo da Hrvatska na temelju Konvencije može osnažiti svoje institucionalne, pravne, financijske i operativne napore kako bi suzbila jedan grozan fenomen u hrvatskom društvu", rekao je Plenković i pojasnio na što konkretno misli.

"Ja sam jučer na vladi iznosio statistiku koja se odnosi na broj ubijenih žena od njima bliskih osoba, a naročito od njihovih partnera. Dakle, taj problem u hrvatskom društvu postoji. Zato ova Konvencija postoji i u drugim društvima. Očekujem da će je prihvatiti većina u Hrvatskoj, pa i oni koji u ovom trenutku imaju neke otpore. Ovo nije tema za prikupljanje sitnih političkih poena, ovo je tema civilizacijskog karaktera i tema zaštite žena u našem društvu. Zato sam čvrsto stao iza ratifikacije, to ću činiti i dalje i ta ratifikacija će biti obavljena u klubu HDZ-a", uvjeren je Plenković.

Suptilno zaprijetio HDZ-ovcima koji se protive Istanbulskoj

Dao je naslutiti da nekim HDZ-ovim zastupnicima koji su to najavili neće tek tako proći glasanje protiv Istanbulske.

"Što se tiče kluba HDZ-a, tu je nekoliko kolega reklo da ima neki problem i da se na mala vrata uvodi nešto što se naziva rodna ideologija", počeo je Plenković, gestikulirajući rukama znak navodnika. "Mislim da smo na vladi, i to nakon temeljitog savjetovanja s pravnom službom Europske unije, pronašli pravu formulaciju interpretativne izjave koji omogućuje onima koji imaju neku rezervu, skepsu i da do kraja ne vjeruju hrvatskim institucijama, da vide kako ćemo provoditi tu Konvenciju. Prema tome, ja ne vidim problem, ta definicija roda, kad ju se čita, ni na koji način nije sporna. Vodimo računa da pojam roda i rodnog identiteta postoji niz godina u hrvatskim zakonima i čini mi se da je ova priča dobila veće proporcije nego što treba. Zato pozivam na racionalnost, razboritost i koncentriranje na bit Konvencije. To očekujem od svih zastupnika HDZ-a", poručio je Plenković.

Na pitanje hoće li HDZ-ovci u saboru glasati po savjesti, bio je još konkretniji.

"Mi ćemo još temeljito razgovarati s klubom HDZ-a. Očito ima nekih kolega koji su se pozicionirali da će glasati protiv ili da će se pozivati na savjest. S ovom izjavom svi su dobili jamstvo. Nakon potvrde predsjedništva, županijskih organizacija, utemeljitelja, zajednice žena, mladeži jasno je koje je većinsko raspoloženje u HDZ-u kao i raspoloženje većine partnera u parlamentarnoj većini. Obavit ćemo još niz rasprava i potaknuti dodatnu raspravu u sljedećim tjednima", rekao je Plenković. Nije međutim jasno zašto jamstvo, kako je nazvao interpretativnu izjavu, sadrži pojam rodne ideologije iako on smatra, dalo se zaključiti iz intervjua, da ona uopće ne postoji.

"Ne treba oklijevati s ratifikacijom"

Dodao je da s ratifikacijom ne treba oklijevati i da očekuje da će se ona dogoditi u prvom ili drugom tjednu nakon što sabor ponovno počne s radom. Podsjetio je da SDP nije ratificirao Konvenciju od 2013. kada su je potpisali. To je nazvao njihovom političkom strankom i rekao da SDP-ovci "trebaju podržati ratifikaciju i biti sretni što ju je HDZ stavio u proceduru. Komentirao je i najavljene prosvjede protiv Istanbulske konvencije.

"Hrvatska je demokratsko društvo i svatko ima pravo prosvjedovati. Ono što je moja zadaća kao predsjednika vlade koji je stao iza procesa ratifikacije je da svima onima koji imaju neke sumnje iznesem argumente u prilogu onome što je dobro. Podsjećam, iz aspekta HDZ-a, ako su Konvenciju ratificirali kolege iz HDZ-a BiH ili HDZ 1990. još prije nekoliko godina ne vidim da se nešto neobično dogodilo u provedbi te Konvencije u Bosni i Hercegovini. A možemo ići i zapadnije prema Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Sloveniji...", kazao je Plenković.

Rekao je da vode dijalog i razmjenjuju argumente s Hrvatskom biskupskom konvencijom i općenito s Crkvom u Hrvatskoj te da se pogotovo uz interpretativnu izjavu može prihvatiti ono što kaže i Vijeće Europe.

"Oni su u pravnoj analizi kazali da usvajanjem Konvencije nema obveze preuzimanja u naš pravni poredak priznavanja trećeg spola, priznavanja istospolnog braka, uvođenja u naš obrazovni sustav sadržaja koji bi bili u suprotnosti koje oni koji će sutra prosvjedovati u Zagrebu dijele", zaključio je Plenković.

U utorak odluka o borbenim avionima?

Osim o Istanbulskoj konvenciji, govorio je o još nekim aktualnim temama.

Najavio je sastanak državnog vrha u ponedjeljak te sastanak Vijeća za obranu u utorak u 18 sati na temu – kupnja borbenih zrakoplova. Istaknuo je da je SAD odlučio o iznimci za carine na čelik za Europsku uniju. Uz to, u Bruxellesu se skoro 3 sata razgovaralo o izvješću britanske premijerke Therese May i korištenju nervnog otrova na tlu članice NATO-a. Čelnici EU-a bili su jedinstveni u tome da se napad maksimalno osudi i veleposlanik u Moskvi povuče.



O pozivu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ruskom kolegi rekao je kako su se vidjeli nakon njezine turneje po Južnoj Americi i njegovog povratka iz Bruxellesa. Želimo usuglasiti stavove i pokazati solidarnost prema našem partneru Velikoj Britaniji, ali i voditi računa o realnim političkim odnosima. Smatram poziv Kolinde Grabar-Kitarović nastavkom razgovora nakon njezina posjeta Moskvi i Sočiju prije 5 mjeseci, a u kontekstu predsjedničkih izbora u Rusiji, izjavio je Plenković.