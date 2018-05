Plenković u Okučanima: Hrvatska i Srbija su dva svijeta

Foto: Hina

HRVATSKI premijer Andrej Plenković rekao je danas u Okučanima prilikom obilježavanja 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak da su Hrvatska i Srbija "u ovom trenutku dva svijeta", no nije želi reći hoće li s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović razgovarati o novim diplomatskim mjerama protiv Srbije kao odgovor na srbijansko proglašavanje hrvatskog ministra Damira Krstičevića nepoželjnom osobom.

Upitan za komentar izjave srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića da će Hrvatska, ako to želi, i dobiti diplomatski rat, Plenković je rekao da to nije primjerena retorika na koju bi Hrvatska trebala pristati te je naglasio da su Hrvatska i Srbija u ovom trenutku dva različita svijeta, nadovezujući se na izjavu srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina kako su on i Krstičević dva različita svijeta.

Razgovarat će s Kolindom Grabar-Kitarović

Plenković je istaknuo kako se u Hrvatskoj nije moglo dogoditi da neki hrvatski saborski zastupnik skrnavi srpsku zastavu te da Hrvatska nije ista "u ovoj priči sa Srbijom", kako 90-ih, tako i sada i u budućnosti. "Toga moraju biti svi svjesni, uključujući hrvatske medije i javnost", poručio je.

"Pogledajte retoriku moje vlade - od izbora do sada. Kada smo mi to koristili odnose sa Srbijom kao nekakav argument u unutarnjopolitičkim prepucavanjima. Mislim da se toga ne može sjetiti nitko", istaknuo je premijer.

Plenković je u Okučanima potvrdio da će ovoga tjedna razgovarati s Grabar-Kitarović, no nije otkrio hoće li tema biti Srbija i povlačenje novih mjera kao odgovor na srpsko proglašavanje hrvatskog ministra Krstičevića nepoželjnom osobom u Srbiji.

Pokušat će riješiti spor sa Slovenijom

"Razina izlaganja na ovoj vrsti razgovora u okviru procesa koji se vodi pred EK-om nikada nije ministarska. Nas će predstavljati naša državna tajnica u ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko Zgombić, kao i neki stručnjaci i profesori, bilo naši, bilo međunarodni, koji će jasno izložiti hrvatski stav a on je vrlo jasan - da nikakvog kršenja europskog prava nema", rekao je Plenković.

"Naprotiv, mi šaljemo još jednu poruku Sloveniji - želimo riješiti ovaj bilateralni problem. Imali smo dobru vjeru i u arbitražnom procesu to učiniti, nažalost svima je poznato zašto je taj proces bio nepovratno kompromitiran. S te strane Hrvatska je ponudila Sloveniji rješenje. Nastojat ćemo da nakon izbora u Sloveniji, koji su početkom lipnja, kada se tamo oformi vlada, ponovno započnemo na ozbiljnim temeljima rješavati taj problem. To nije nešto što bi trebalo opterećivati hrvatsko-slovenske odnose. Naprotiv", rekao je Plenković.