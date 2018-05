Plenković zbog bijega ljudi iz Hrvatske najavio rebalans proračuna

Foto: Pixsell/Patrik Macek



PREMIJER Andrej Plenković u subotu je najavio rebalans proračuna nakon 1. srpnja kako bi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku imalo više sredstava za provedbu demografskih mjera.



"Mi smo to već planirali u jednom dijelu nakon 1. srpnja kako bi ministarstvo zaduženo za demografsku politiku (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) ministrice Nade Murganić imalo više sredstava neovisno o ovoj situaciji sada", rekao je Plenković u intervjuu za Dnevnik HTV-a upitan je li spreman ako predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović iznese svoje demografske mjere, ići u rebalans proračuna.



"Problem demografije nije od jučer, on je svojstven i drugim zemljama"



Predsjednica Grabar-Kitarović rekla je u petak u Čakovcu da ima spreman prijedlog demografskih mjera i da bi se o njihovu predstavljanju voljela dogovoriti s Vladom, a ako to ne bude moguće, uskoro će ih predstaviti sama.



U vezi s rješavanjem demografskih problema, premijer Plenković smatra dobrodošlim inicijative svih dionika u društvu. "Nažalost, problem demografije nije od jučer. Njega gledamo i pratimo već desetljećima, a on je svojstven i drugim zemljama, ne samo Hrvatskoj. Cjelovitim pristupom činimo sve da se taj problem riješi i da se poveća prirodni priraštaj. Nažalost, pokazatelji su u ovom trenutku negativni", rekao je Plenković.



Istaknuo je kako je njegova Vlada u zadnjih godinu i pol dana podigla roditeljske i rodiljne naknade, poreznom reformom ostavili su više sredstava od dohotka ljudima, subvencioniraju stambene kredite za mlade obitelji, povećali su obuhvat dječjeg doplatka te se investira u izgradnju vrtića.



"Sve druge inicijative i mjere, koje su dobrodošle, zajednički ćemo razmotriti na dobrobit rješavanja ovoga problema", poručio je premijer.



Obećao porezno rasterećenje građana



Na pitanje kada će građani osjetiti da je država prvi put u suficitu, Plenković je odgovorio da će dio sredstava ići na porezno rasterećenje, istaknuvši kako je Vlada prošle godine pokazala visok stupanj fiskalne discipline.



Naglasivši da je iznos suficita išao i iznad njihovih očekivanja, rekao je kako su time pokazali da mogu odgovorno voditi državne financije. "To je izrazito važno i u pogledu smanjenja javnoga duga, omogućavanja gospodarskog rasta te približavanja onoga da ispunimo kriterije za članstvo Hrvatske u eurozoni", naglasio je hrvatski premijer.



Velikim plusom u ovoj situaciji smatra što će to potaknuti ukupan gospodarski rast.



"Mi smo prošle godine refinanciranjem cestarskog duga uspjeli smanjiti pritisak koji su imali od kamata. Ono što je postignuto u zadnjim mjesecima i s međunarodnim kreditorima i domaćim bankama, i samo ćemo na kamatama godišnje uštedjeti 50 milijuna eura", naglasio je Plenković.