Pobuna u makarskoj policiji: "Psuje nas i vrijeđa, tjera na prekovremeni rad bez odmora"

GRUPA policajaca makaske PP požalila se ministru Davoru Božinoviću na Stipu Žigu, pomoćnika načelnika postaje za temeljnu policiju. Predstavku je dobio i načelnik Policijske uprave Slobodan Marendić pa je u Makarsku poslan tim da ispita navode koji terete Žigu.

Policajci se žale da ih tjera da rade prekovremeno, više nego što je to dopušteno kolektivnim ugovorom. Po ugovoru mora im se omogućiti adekvatan odmor, no to u nizu slučajeva nije ispoštivano. Tako su neki u svega par dana skupili nevjerojatan broj radnih sati, što bi im se trebalo i dodatno platiti, no policajci se žale da rasporede dobivaju na dnevnoj bazi, a ne tjednoj pa tako ne mogu ni planirati svoj privatni život.

Šef psuje i vrijeđa svoje policajce?

Rukovoditelji u policiji obično imaju određeni krug ljudi od povjerenja pa njih angažiraju za dodatni posao uvjereni da će ga najbolje odraditi. No, u Makarskoj dodatni angažman čini se predstavlja kaznu jer se policajci žale na mobbing.

U predstavci su naveli i kako Žigo u policijskoj uniformi dočekuje goste u svom apartmanu, a zamjeraju mu i na dugim pauzama za kavu, kao i na neprimjeren rječnik kojim se služi. Psovke i uvrede navodno su čak i snimljene te autori predstavke najavljuju da će ih javno objaviti ukoliko ne dobiju zaštitu sindikata i vrha policije.