Počela hitna evakuacija bolesnih iz Istočne Gute u Siriji, dok se čekala dozvola, ljudi su umirali

Foto: Hina

HUMANITARNI radnici počeli su hitnu medicinsku evakuaciju Istočne Gute, opkoljene pobunjeničke zone blizu Damaska, objavio je Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC) nakon mjeseci čekanja tijekom kojih je najmanje 16 osoba preminulo, po podacima Ujedinjenih naroda.



"Večeras su sirijski Crveni polumjesec i ekipa Međunarodnog odbora Crvenog križa počeli evakuaciju kritičnih medicinskih slučaja iz Istočne Gute prema Damasku", objavio je ICRC na Twitteru.



Fotografije uz tvitove prikazuju konvoj ambulantnih vozila spremnih za evakuaciju pacijenata u kritičnom stanju.





