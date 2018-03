Počelo ljetno računanje vremena, stigle promjene za vozače, policija upozorava na par stvari

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell



POMICANJEM kazaljke za jedan sat unaprijed u nedjelju, 25. ožujka, počelo je ljetno računanje vremena.



Ljetno računanje vremena u 2018. počelo je jutros u dva sata tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u dva sata računalo kao tri sata.



S ljetnim računanjem vremena prestaje obaveza paljenja svjetala na vozilima tijekom dana, osim za vozače mopeda i motocikla koji tijekom cijele godine moraju voziti s uključenim dnevnim svjetlima.



"Dolaskom ljepšeg vremena i povoljnijih vremenskih prilika na prometnicama se očekuje sve više vozača bicikala, mopeda i motocikala radi čega vozačima ostalih vozila savjetujemo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja i skretanja vozilom, veću pozornost obrate na ove kategorije sudionika u prometu te da im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.



Uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa, vozače mopeda i motocikala podsjećamo na obvezu nošenja propisane, homologirane i uredno pričvršćene kacige.





Bicikliste, koji se kreću kolnikom na javnoj cesti, podsjećamo da su noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, dužni nositi reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću. Izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom također trebaju biti označeni i pješaci ukoliko se noću ili danju u slučaju smanjene vidljivosti kreću kolnikom na javnoj cesti", upozoravaju iz policije.Prelaskom na ljetno vrijeme dolazi i do promjena u obračunu električne energije pa se struja utrošena od 8 do 22 sata obračunava prema višoj tarifi, a od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi.Zbog pomicanja sata i na prugama HŽ Infrastrukture organizirana su posebna dežurstva osoblja u elektrotehničkim službama i prometnim uredima kako bi se svi automatski uređaji koji pokazuju, registriraju ili daju točno vrijeme namjestili na novo, točno vrijeme.Zbog pomicanja vremena međunarodni vlakovi br. 499 (München – Zagreb Glavni kolodvor) i 415 (Zürich – Zagreb GK – Beograd) te brzi vlakovi br. 820 i 821 na relaciji Split – Zagreb GK i obratno kasnit će u dolasku sat vremena.Brzi vlak br. 740 na relaciji Vinkovci – Zagreb GK kasnit će u polasku četiri minute (redoviti polazak u 2:56 sati), dok će putnički vlak br. 3001 na relaciji Varaždin – Zagreb GK kasniti u polasku 20 minuta (redoviti polazak u 2:40 sati), priopćio je HŽ.