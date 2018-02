POGLEDAJTE ANIMACIJU SpaceX sutra lansira najsnažniju raketu na svijetu

Screenshot: YouTube

TVRTKA SpaceX objavila je animaciju sutrašnjeg lansiranja rakete Falcon Heavy, "najsnažnije funkcionalne rakete na svijetu".

Dugo očekivano lansiranje rakete Falcon Heavy najavljeno je za utorak, a tvrtka SpaceX je objavila: "Kada Falcon Heavy poleti, bit će najsnažnija funkcionalna raketa na svijetu. Sposobna nositi težinu veću od prepunog putničkog aviona, raketa može ponijeti više nego dvostruko veći teret od Delte IV Heavy, za samo jednu trećinu cijene."

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4