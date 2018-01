Pogledajte kako izgleda kupovina u prvoj trgovini na svijetu bez prodavača i redova

Screenshot: BBC



JUČER otvorena trgovina Amazon Go u Seattleu jedinstvena je na svijetu.



>> Otvorena prva trgovina bez prodavača i redova za plaćanje



Naime, trgovina Amazon Go, koja je otvorena nakon više od godine dana testiranja potrebnih tehnologija, različita je od svih drugih trgovina na svijetu. U njoj, naime, nema prodavača ni čekanja na plaćanje odabranih artikala.



U toj se trgovini potrebno prijaviti na ulasku očitavanjem QR koda s pametnog telefona i to je više-manje sve što treba napraviti osim - uzeti željene artikle i napustiti trgovinu. Ne postoji klasično naplaćivanje i očitavanje cijena artikala, ne postoje redovi u kojima treba čekati da bi se platilo. Nakon izlaska iz trgovine na pametni telefon odmah stiže račun, a za plaćanje artikala tereti se kreditna kartica kupca.





"Zabavno je izaći iz trgovine bez plaćanja"



BBC je dan nakon otvaranja ove jedinstvene trgovine u Seattleu objavio kratku reportažu koja prikazuje kako stvar funkcionira u praksi.



"Izašao sam s ove dvije stvari u 30 sekundi", pohvalio se BBC-ju jedan kupac pokazujući karton pive i šalicu. "Jako je ugodno, ovakva kupovina štedi puno vremena", rekao je drugi kupac.



"Zabavno je izaći iz trgovine bez plaćanja", komentirao je jedan od anketiranih kupaca.



"Progresivno je, inovativno i efikasno. U tome nema ničeg što mi se ne sviđa", dodao je drugi.



Novootvorena Amazonova trgovina koristi niz kamera montiranih na stropu koje identificiraju svakog kupca te prepoznaju artikle koje biraju, čime se eliminira potreba za posebnim očitavanjem i naplatom odabranih artikala na kasi.Senzori na policama dodaju artikle na račun kako ih kupci uzimaju, odnosno brišu ih u slučaju vraćanja artikla na police.Koncept trgovine bez prodavača i redova za čekanje na naplatu pokrenut je u prosincu 2016. godine, ali su Amazonovu trgovinu u Seattleu dosad koristili samo zaposlenici Amazona kako bi se uvjerili da sustav zaista funkcionira, javlja BBC.Radi se o svojevrsnoj revoluciji u maloprodaji s obzirom na to da je opće poznato da se kupci vraćaju u trgovine u kojima kupovinu mogu obaviti brzo i učinkovito.BBC navodi kako će izbjegavanje dugih redova za naplatu svakom maloprodajnom lancu dati veliku prednost pred konkurencijom. Ne treba zaboraviti ni na činjenicu da se, logično, u takvim trgovinama ne moraju zapošljavati prodavači, što čini dodatnu uštedu maloprodajnom lancu.Na drugom kraju svijeta, u Hrvatskoj, javni obrazovni sustav i dalje školuje blagajnice i blagajnike, odnosno, službeno - trgovkinje i trgovce. Godišnje ih proizvedemo više od dvjesto iako se njihov broj na burzi rada broji u desecima tisuća.U službenom biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj je nezaposleno oko 20.000 trgovaca.Osim Amazona, sve više različitih objekata uvodi automate za plaćanje. Čak i u Hrvatskoj oni koji ne žele naručiti kartu za kino preko interneta danas to mogu napraviti na samoposlužnim aparatima, bez kontakta s prodavačem. Isto vrijedi i za lanac brze hrane McDonald's u kojem hranu također možete naručiti i platiti na samoposlužnim blagajnama, kao i u brojnim trgovačkim lancima.