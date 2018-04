Pogledajte kako se predsjednik bogate Finske vraća iz posjeta Hrvatskoj

Foto: Twitter

FINSKI predsjednik Sauli Niinistö bio je u dvodnevnom posjetu Hrvatskoj. Posjetio je naša dva najveća grada, Zagreb i Split. Susreo se s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i premijerom Andrejem Plenkovićem, a u Splitu je nazočio otvaranju Počasnog konzulata Republike Finske.

Odletio kući u ekonomskoj klasi

No ono čime je oduševio javnost je način kako je otputovao doma. Budući da na letu iz Splita za Helsinki nema biznis klase, Niinistö je mirno sjeo u ekonomsku klasu low cost kompanije Norwegian i odletio do Osla, odakle je presjeo na let do Helsinkija.

Vijest o tome prenijeli su i finski mediji, a potvrdila ju je voditeljica komunikacija finskog predsjednika Katri Makkonen. Cijena leta Split - Helsinki iznosi 61 euro.

Ovakav potez jednog državnika mogao bi biti primjer nekim našim političarima i javnim osobama. Odmah se sjetimo predsjednika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilima Ribića, poznatog po tome što često putuje u biznis klasi i na naše upite redovito odgovara uvredama i prijetnjama.