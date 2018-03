Pogledajte kakvim se snimkama Ruse poziva na glasanje: "Seks i izbori su samo za odrasle"

Foto: Screenshot/YouTube, 123rf



KAMPANJA za predstojeće ruske predsjedničke izbore obilježena je oglasima i viralnim video snimkama eksplicitnog sadržaja ne bi li se probudio interes građana da iziđu na birališta.

Budući da je gotovo sigurno da će ruski predsjednik Vladimir Putin 18. ožujka dobiti drugi šestogodišnji mandat, unatoč tome što nije iznio nikakve konkretne političke prijedloge, vlasti su fokusirane na odaziv birača.



Premda nije jasno tko financira kampanju seksom koja se raširila i na društvenim mrežama i na YouTubeu, očito je da su ciljana skupina mlađi birači. Kremlj zasad ničim nije dao do znanja da mu to smeta.

Neki od primjera su oglas na kojem model u toplesu leži ispred ruske zastave i tobože čita predizbornu brošuru, dok se druga mlada žena priprema ubaciti listić u biračku kutiju odjevena samo u fino donje rublje.





"Što se događa u glasačkoj kabini, u kabini i ostaje", navodi se na jednoj stranici sponzoriranog sadržaja u ruskom izdanju časopisa za muškarce Maxim. Drugi oglas prikazuje ženu u crnom donjem rublju kako zavodljivo stavlja svoj glasački listić u kutiju uz slogan "Dobrodošli u svijet odraslih".

Apstinencija na izborima, apstinencija u krevetu



Urednik Maxima Aleksandar Malenkov rekao je za France Presse da ne smije reći tko financira erotične foto-oglase, izrađene prošle godine za jesensko izdanje časopisa. Video sa snimanja od tada je na internetu pogledalo više od milijun ljudi.



Na YouTubeu se ovaj mjesec pojavio i video s nazivom "Seks i izbori su samo za odrasle". Na zavodljivoj snimci žena odvodi muškarca iz bara i počinje ga ljubiti dok ne dozna da je apstinirao na izborima. "Onda nisi doista odrastao čovjek", kaže mu ona prijekorno i ode.





"Naši izbori su festival, karneval čak, a na karnevalu erotika je dopuštena", rekao je politički analitičar Konstantin Kalašev komentirajući neobičnu predizbornu kampanju.



Kruže i druge viralne snimke kojima se želi povećati odaziv birača, uključujući snimku koja je smještena u večer uoči predsjedničkih izbora na kojoj se muškarac ruga supruzi jer planira glasati. U sceni koja je izazvala kritike, on zaspi i doživi noću moru u kojoj bude pozvan u vojsku s nacionalnim manjinama i mora stanovati s homoseksualcem jer je novi predsjednik "gay friendly".





Drugi video prikazuje očajnu ženu u poodmakloj trudnoći kako histerično govori taksistu da je odveze na biralište, a ne u bolnicu.



Odaziv kao fetiš



"Tko je to odlučio i platio, ne može se točno znati", rekao je Kalašev, napominjući da središnje izborno povjerenstvo niječe da je s time povezano. No premda hvali kvalitetu online sadržaja, on ne očekuje da će se time povećati odaziv birača.



"Ako išta, dogodit će se upravo suprotno, jer je to potvrda da su se izbori pretvorili u cirkus bez ozbiljnog sadržaja", rekao je.



Putin je na vlasti, kao predsjednik ili premijer, sve od 1999. godine.



"Do izbora je ostalo još par tjedana, ali kandidat Putin nema program. Putin se ne pojavljuje u vlastitim promotivnim videima. Čini se da tome pristupa kao ritualu, umoran je od toga", rekao je. "Odaziv je postao fetiš ovih izbora."



Kremlj priželjkuje 70-postotni odaziv kako bi Putin dobio snažan mandat, dok oporbeni vođa Aleksej Navaljni, koji se ne smije natjecati, poziva na bojkot izbora smatrajući ih farsom.