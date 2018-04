POGLEDAJTE NJEGOVO PRIVOĐENJE Policija odvela splitskog ugostitelja koji je prijetio da će se raznijeti

Foto, video: Ivo Čagalj/Pixsell, Index



DVA SATA trajala je kriza u Splitu. Splitski ugostitelj prijetio je da će se raznijeti. Policija je dojavu zaprimila iza 15 sati. Nazvao ih je Ante Čulić i rekao da će se raznijeti.

Indexu je Čulić kazao da je minirao sebe i kafić.

Oko 17 sati se dragovoljno predao policiji, čime je dvosatna kriza završena, potvrđeno je u splitskoj policiji.



Čulić je oko 15 sati nazvao policiju i rekao da će aktivirati eksplozivnu napravu zbog čega je u vrlo kratkom roku bilo ispražnjeno i osigurano čitavo područje oko plaže na Firulama, gdje se nalazi ugostiteljski objekt. Na mjesto događaja je ubrzo stigao policijski pregovarač koji je ugostitelja cijelo vrijeme odgovarao od prijetnje samoubojstvom.

Neslužbeno se doznaje da je ugostitelj tijekom pregovora u jednom trenutku odlučio ići s policijom, pa je dio interventnih policajaca ušao u objekt i odveo ga u službene policijske prostorije.

Nakon što je Čulić odveden u policiju, djelatnici Protueksplozijske zaštite splitsko-dalmatinske Policijske uprave pregledali su objekt, no u njemu nisu pronašli eksplozivnu napravu.



Policija još ne zna motive tog čina splitskog ugostitelja, no prema našim informacijama odlučio se na to zbog problema s ljetnom terasom ispred njegovoga ugostiteljskog objekta. Je li to zaista razlog njegove prijetnje aktiviranjem eksplozivne naprave, otkrit će policija koja je započela istragu tog slučaja.



"Zaprimili smo poziv muške osobe, iza 15 sati, koja je kazala da se nalazi u praznom ugostiteljskom objektu na području Firula te da će aktivirati eksplozivnu napravu.

Odmah smo izašli na mjesto događaja, udaljili građane koji su se tamo nalazili i osigurali smo mjesto događaja.

U ovom trenu će započeti pregovori.

Aktivirali smo sve u sustavu što je potrebno.

Molimo građane da se ne približavaju mjestu događaja", rekli su Indexu iz policije oko 15.30.