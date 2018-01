POGLEDAJTE RAČUNE Ramljakova bivša firma za angažman u Agrokoru dobila već 9,7 milijuna kuna

Foto: Davor Višnjić, Borna Filić/ Index



INDEX je u posjedu faktura iz kojih je vidljivo koliko su plaćeni domaći savjetnici za restrukturiranje u Agrokoru.



>>Otkrili smo novi Ramljakov sukob interesa, za savjetnika je uzeo svoju bivšu tvrtku



Ramljakova bivša tvrtka Texo Management na Agrokoru prihoduje 971.576 kuna mjesečno, tvrtka Altera nesuđenog povjerenika u Agrokoru Branimira Bricelja 981.468 kuna mjesečno, a tvrtka PR stručnjakinje Kristine Laco 297.276 kuna mjesečno.



Nakon pritiska javnosti izvanredna uprava Agrokora objavila je u studenom popis od 141 savjetnika i ukupnu procjenu troškova koji bi do kraja mandata mogli iznositi oko pola milijarde kuna. Samo do studenog prošle godine im je isplaćeno ukupno 213,8 milijuna kuna.



Podatak o pojedinačnim honorarima savjetnika nije međutim nikada bio objavljen.



Index je u posjedu faktura koje su domaći konzultanti isporučivali Alix Partnersu, glavnom savjetniku za restrukturiranje i iz kojih je vidljivo koliko im je angažman oko Agrokora bio unosan.





Tjedni honorar Ramljakove bivše tvrtke - 242.894 kuna



Texo Management, u kojoj je Ante Ramljak bio direktor prije nego što je postao vladin povjerenik, za angažman u Agrokoru tjedno prima 242.894 kuna, odnosno 32.656 eura.



To je iznos tjedne naknade s PDV-om, vidljivo je iz računa koji je Tomislav Matić ispostavio AlixPartnersu za period od 2. siječnja do 8. siječnja (bez PDV-a iznosi 194.315 kuna ili 26.125 eura).



Texo je u vlasništvu Matića, a toj tvrtki 2015. pripojeni su Quaestus bivšeg HDZ-ova ministra financija Borislava Škegre. Ramljak je radio kao direktor u drugoj Škegrinoj tvrtki - Quaestus savjetovanje.



Činjenicu da je Ramljak kao savjetnike angažirao svoju bivšu tvrtku Texo problematizirao je dosad isključivo Index. Podsjetimo, Ramljak formalno nije državni dužnosnik, iako je vladin povjerenik. Njegovu bivšu tvrtku, kao i sve druge formalno je angažirao Alix Partners kao podizvođače. A Alix je angažirao - Ante Ramljak.



Time su dosad uspješno skrivali iznos honorara koji se isplaćuju savjetnicima koji su u vrlo bliskim odnosom s povjerenikom.



Tjedni honorar za PR agenciju 74.319 kuna



Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, preko koje je angažirana komunikacijska stručnjakinja Kristina Laco, tjedno prima 10.000 eura, odnosno 74.319 kuna (s PDV-om), vidljivo je iz računa koji je isporučen za prvi tjedan u siječnju.





Tvrtka Altera u vlasništvu Marka Delića i Branimira Bricelja, za kojeg se špekuliralo da je bio među kandidatima za izvanrednog povjerenika, tjedno isporučuje račun od 245.367 kuna (s PDV-om).





Pod pretpostavkom da su svi konzultanti angažirani u travnju, Ramljakova bivša tvrtka dosad je, u prvih deset mjeseci izvanredne uprave, na Agrokoru uprihodila 9,7 milijuna kuna, Briceljeva Altera 9,8 milijuna kuna, a Komunikacijski ured Colić i Laco – 2,9 milijuna kuna.



Procijenjeni troškovi savjetnika do kraja rada izvanredne uprave iznose oko pola milijarde kuna. Točno je da je to novac koji ne plaća država nego Agrokor, ali to znači da će njihovi vjerovnici imati dodatnih pola milijarde kuna manje za podijeliti.



U Agrokoru su prilikom angažmana AlixPartners tvrdili da su ih odabrali jer su najbolji po kvaliteti, referencama i cijeni. Naravno da nitko tada nije spominjao da će se renomirani savjetnik oslanjati na ovako senzacionalno plaćene domaće podizvođače. Zašto bi AlixPartners, ako nije natjeran, mimo tržišnih uvjeta angažirao domaće podizvođače po ovakvim cijenama? Oni tvrde da su im domaći bili - neophodni.



Komentar honorara zatražili smo u Agrokoru, a oni su nam proslijedili svoj, kao i komentar AlixPartnersa.



AlixPartners: Situacija je politički osjetljiva, trebali su nam domaći savjetnici



U AlixPartnersu tvrde kako je zbog složenosti situacije, "njene političke osjetljivosti i gospodarskog značaja ovog procesa diljem regije, bilo važno naći i angažirati specijalizirane domaće savjetnike koji će pružiti podršku u uspješnom ostvarivanju restrukturiranja te osigurati kako poznavanje jezika tako i sve vještine potrebne za obavljanje zadatka".



"Svi domaći savjetnici koji su na kraju angažirani imaju značajno relevantno iskustvo kojim doprinose postupku. Ono seže od obrazovanja na sveučilištima Harvard i Bocconi, preko dugogodišnjeg rada za ugledne međunarodne tvrtke kao što su JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank i Lazard, te uključuje iskustvo stečeno u praksi na nizu projekata restrukturiranja.



Taj je pristup uključivanja domaćih savjetnika bio konzistentan s onime u drugim složenim internacionalnim situacijama restrukturiranja na kojima smo radili. Osnažio je bazu vještina kojima raspolaže projektni tim te ga održao troškovno povoljnijim odnosno efikasnijim, budući da je trošak domaćih resursa niži nego kod tima koji bi u cijelosti bio sastavljen od međunarodnih savjetnika. Cijene koje lokalni savjetnici naplaćuju tvrtki AlixPartners su konkurentne te uz njihovo iskustvo i stručna znanja pružaju Agrokoru vrijednost za novac.



Kako je ranije objavljeno, sljedeće su domaće tvrtke odabrane kao podizvođači AlixPartnersa, na temelju svoga opsežnog relevantnog iskustva te konkurentnih ponuđenih cijena, a svaka od njih angažirana je s timom ljudi koji rade na projektu: Altera Corporate Finance d.o.o, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri d.o.o, Texo Management d.o.o.



Od početka projekta na restrukturiranju Agrokora d.d. aktivno su u timu AlixPartnersa radile i rade, uključujući međunarodne i domaće savjetnike, do 34 osobe. Ukupni troškovi restrukturiranja detaljno su prikazani u mjesečnom izvješću Agrokora d.d. Komercijalni aranžmani između AlixPartnersa i njegovih podizvođača su dio poslovnog odnosa privatnih tvrtki i povjerljive su naravi", odgovorili su Indexu.



U Agrokoru kažu kako restrukturiranje Agrokora obuhvaća više od 160 pojedinačnih kompanija unutar sustava i jedan je od najsloženijih procesa te vrste u ovome trenutku u Europi, što zahtijeva profesionalnu podršku značajnog broja savjetnika. I tvrde kako s odabirom domaćih savjetnika nemaju veze, iako su iz Agrokora novinarima govorili o Ramljakovu timu u kojem su bili Matić, Bricelj, Delić i Laco. Nikada dosad nije javno komunicirano da je njih angažirala američka konzultantska kuća. "Kako se doznaje, u savjetničkom timu Ramljaka su Marko Delić i Branimir Bricelj iz tvrtke Alter Capital, Tomislav Matić iz Texo Managementa, za pravna pitanja angažiran je odvjetnički ured Šavorić i partneri, potom Kristina Laco iz Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri, a iz samog Agrokora tu su Vladimir Bošnjak, Luka Cvitan i Anja Linić", izvijestila je državna agencija Hina 11. travnja, što nikada nisu demantirali.



Agrokor: Domaće savjetnike je angažirao Alix, a ne mi



"Troškovi svih savjetnika do sada po segmentu poslova objavljuju se unutar mjesečnog izvještaja izvanredne uprave. Domaće savjetnike na ovom projektu je angažirala tvrtka AlixPartners, oni su podizvođači AlixPartnersa i uključeni su u trošak AlixPartnersa te nemaju direktan ugovorni odnos s Agrokorom", odgovorili su Indexu.



Hvale se kako su zapravo prošli povoljno: "Ukupna naknada profesionalnim savjetnicima do okončanja postupka izvanredne uprave ovisno o duljini trajanja postupka i uspješnom sklapanju nagodbe procjenjuje se na iznos od oko 58 do 69 milijuna eura, što je manje od 1 posto ukupnog duga kompanije i značajno ispod usporedivih situacija u svijetu".



Honorari savjetnika jasno pokazuju kako je pojedinim tvrtkama unosan miks privatnog i javnog u Agrokoru. Tu je privatnu kompaniju formalno preuzela vlada, njezin upravitelj nije dužan provoditi javnu nabavu, a umjesto države postoji kontrola privatnika koje - štiti država.