POGLEDAJTE SNIMKU Je li nadbiskup Barišić lagao o fratru pedofilu?

SPLITSKO-makarski nadbiskup Marin Barišić prije tri tjedna rekao je kako je odmah reagirao čim je saznao za pedofilski skandal u splitskom samostanu Sv. Frane. Međutim, Slobodna Dalmacija danas je objavila svjedočanstvo I.Š., nekadašnje studentice teologije koja tvrdi da je nadbiskup Barišić znao za pedofiliju još prije 15 godina i ništa nije poduzeo.









>> Nadbiskup Barišić je prije 15 godina saznao što fratar radi dječacima. Nije napravio baš ništa



"Vidjela sam da ga sve to ne dira"



Kako kaže, još je 2003. upozorila nadbiskupa na to što fratar radi u splitskom samostanu.



"Po njegovu stavu i suzdržanosti, a nije mi postavljao nikakva potpitanja, vidjela sam da ga sve to ne dira, stvarno sam imala takav dojam. Nije bio uopće zainteresiran da dobije od mene više informacija od onoga što sam mu tada rekla. Nije bio neugodan prema meni, ali mi njegov izraz lica i stav nisu ulili nikakvu nadu da će reagirati i išta učiniti. Kad sam mu kazala što znam, možda je bio tek neki uzdah, koliko se sjećam", iznijela je I.Š. svoje svjedočanstvo. Istaknula je da je sve ovo spremna ponoviti i na sudu, DORH-u i policiji, gdje god treba.



Zasjedanje biskupske konferencije



Prije tri tjedna, 12. travnja, održano je redovito plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije. Nakon razgovora o Istanbulskoj konvenciji, nadbiskup Barišić je progovorio i o istrazi u samostanu Svetog Frane.







"Odmah sam reagirao"



"Najprije, evo kad ste dotakli to, prva stvar koju moram izraziti je moje suosjećanje i bol s potencijalnim žrtvama. Zašto kažem potencijalnim? Jer mi smo sada u jednoj fazi istrage. Ta istraga je na dvostrukoj razini. Ima ova naša kanonska, interna, crkvena, a ima, jasno i ova druga, civilna, policija, državna i tako dalje.





Ja kad sam upoznat bio, odmah sam reagirao jer ovdje moramo biti na nultoj točki tolerancije. I tu kažem, evo to je nešto bolno, ali ne znam hoće li stvari ići u smislu potvrde ili odbijanja moje sumnje. Ali ja kao nadbiskup moram reagirati na svaki znak i sumnje. E sad, vidjet će se kako će se to dalje odvijati. Javnost će biti vjerojatno informirana. Mi smo odmah dali ovo priopćenje sa strane naše Crkve", ispričao je Barišić.Ponovimo još jednom."Ja kad sam upoznat bio, odmah sam reagirao jer ovdje moramo biti na nultoj točki tolerancije", rekao je nadbiskup. Njegove riječi izravno se kose sa svjedočanstvom bivše studentice teologije koja tvrdi kako Barišić zna za slučaj pedofilskog zlostavljanja u redovima Crkve već 15 godina.

Nadbiskupija: "Nije bilo navedenih saznanja"



Iz Nadbiskupskog ordinarijata su se o tvrdnjama bivše studentice teologije, prema kojima je nadbiskup Barišić punih 15 godina znao za fratra pedofila, oglasili tek jednom jedinom rečenicom: "Informaciju koju imate smo provjerili te vam odgovaramo da 2003. godine nije bilo navedenih saznanja".



Zlostavljao ga pet godina



Kako je Index pisao, žrtva je šutjela 25 godina i ni danas ne želi da se zna da ga je splitski fratar pedofil zlostavljao.



>> ISPOVIJEST ŽRTVE SPLITSKOG FRATRA Pet godina silovanja, povraćanja i srama. I 25 godina šutnje



Sve je počelo kad ga je fratar pozvao da svira u crkvenom bendu. Fratrova sobica bila je mjesto prvog prisiljavanja na oralni seks. Prvog od nebrojenih. Zlostavljanje je potrajalo pet godina, do žrtvine punoljetnosti i odlaska iz Splita.



S godinama je zlostavljanje preraslo u neku vrstu odnosa. Žrtva je bila upletena u klupko iz kojeg se više nije mogla ispetljati. Fratar je bio i zlostavljač i zaštitnik. Netko na koga se mogao osloniti u potrebi, u vremenu kada se obitelj raspadala. Fratar je bio tu. A svoje prisustvo i povremenu pomoć je naplaćivao zadovoljstvom koje mu je pružalo mlado muško tijelo. I šutnjom žrtve.



Sve mu je oprostio



Nekad zlostavljani dječak, a danas muškarac, priznao je za Index da je otišao do samostana Sv. Frane i preko žene koja mu je otvorila vrata poslao poruku za fratra pedofila. Sve mu je oprostio.



"Star je, ima problema sa srcem. Ne želim da umre zbog mene", zaključio je naš sugovornik, žrtva fratra pedofila.