Pojavila se snimka uhićenja napadača na školu u Americi

AMERIČKI CBS objavio je snimku koja prikazuje uhićenje napadača na školu u saveznoj državi Floridi.



>> Krvavi napad na školu u Floridi: Najmanje jedna osoba ubijena, deseci ranjenih, napadač uhićen



Podsjetimo, još uvijek neidentificirani napadač danas je otvorio vatru na učenike u srednjoj školi Stoneman Douglas u gradu Parklandu na Floridi. Jedna je osoba ubijena, ranjeno ih je najmanje 20.



MORE: Male in red shirt appears to be handcuffed and apprehended by police officers in Parkland, Florida, following shooting at Marjory Stoneman Douglas High School https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/EmZdGiSPIP