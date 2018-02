Policija se sprema za dolazak Vučića, srpski ministar: To je rizično, atmosfera je užasna

Foto: Pixsell/Borna Filić/Srđan Ilić



SRPSKI ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je sutrašnji dolazak Vučića u Zagreb - rizičan.



>> U Zagreb sutra stiže (bivši?) četnik Vučić, gdje ste sada šatoraši?



Podsjetimo, sutra u Zagreb u službeni posjet, a na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, stiže srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Poziv nije bio unaprijed dogovoren s vladom RH, a prethodi mu užarena atmosfera zbog Vučićevih pročetničkih izjava u okupiranoj Glini 1995., ali i srpskoj Skupštini 2000. godine.



Neki hrvatski ministri zatražili su Vučićevu ispriku, a njihove srpske kolege tvrde da se Vučić nema za što ispričavati. I iz Ureda predsjednice RH poručeno je da bi inzistiranje na Vučićevoj isprici bilo "kontraproduktivno".



Užarenu atmosferu dodatno je podgrijala i izjava Aleksandra Vučića o mogućem hrvatskom zahtjevu za ratnom odštetom od Srbije. Vučić je, podsjetimo, rekao da bi Hrvatskoj bilo bolje ne potezati to pitanje jer ne samo da neće ništa dobiti, nego može puno i izgubiti. Ne treba ni spominjati da je takva Vučićeva izjava dočekana, blago rečeno, s negodovanjem. Iz Ureda Kolinde Grabar Kitarović koja je Vučića osobno pozvala u Hrvatsku, kažu da ratna odšteta neće biti jedna od tema razgovora, dok u isto vrijeme iz vlade šalju dijametralno suprotne poruke.





Protiv Vučića je zasad najavljen prosvjed udovica branitelja Domovinskog rata koji će se održati na Markovu trgu, pred zgradom sabora i vlade, dok s druge strane srpski ministar Vulin već danima najavljuje da će u Zagrebu Vučića dočekati - ustaše.Danas se o Vučićevu posjetu oglasio i srpski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović koji je komentirao Vučićevu izjavu o ratnoj odšteti Hrvatskoj."U Hrvatskoj se stvara užasna atmosfera jer je Vučić rekao da ne bi savjetovao da ratna odšteta bude tema razgovora", rekao je Stefanović pa dodao: "Zbog jedne rečenice proglašavaju ga četnikom, iako nikakav četnik nikada nije bio, proglašavaju ga nekakvim zločincem, čovjek nije počinio nikakav zločin. Nije on spaljivao nekome kuće. Prije svega su kuće njegove obitelji spaljene do temelja, i to ne jednom", rekao je Stefanović za RTS, a prenosi Klix.ba Stefanović je dodao kako objavljivanje rute kojom će se Vučić kretati nije uobičajena praksa i da je "od početka mnogo problematičnih stvari" u vezi s Vučićevim posjetom Zagrebu. Ne vjeruje da će Vučićev posjet biti otkazan, ali ga je nazvao "rizičnim".Policija i ostale sigurnosne službe intenzivno se pripremaju za dolazak srpskog predsjednika u Zagreb. Prema dostupnim informacijama, u pripreme je uključena i antiteroristička jedinica specijalne policije iz Lučkog.Još uvijek se ne zna hoće li sutra u Zagrebu biti izvješene zastave Srbije, a unatoč tvrdnjama srpskog ministra policije, ruta kojom će se Vučić kretati i dalje je tajna. Hrvatske vlasti objavile su hodogram njegova posjeta, ali ne i kojim će se ulicama kretati povorka sa srpskim predsjednikom koja će biti pod jakim osiguranjem.