Poljsku pogodio snažan potres jačine 4,8 stupnja po Richteru

POLJSKU je pogodio snažan potres, jačine 4.8 stupnjeva po Richteru, javlja EMSC.

Javljaju i kako je do potresa došlo u blizini mjesta Wroclaw.

Felt #earthquake M4.7 strikes 79 km NW of #Wrocław (#Poland) 17 min ago. Please report to: https://t.co/douAhPcH2Z pic.twitter.com/grXJgq7diL