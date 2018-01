Pop iz Vinice dijeli listiće kojima blati Istanbulsku konvenciju: "Tako plaćamo grijanje crkve"

Foto: Varaždinska biskupija

VALENT Posavec, župnik u župi Vinica kod Varaždina, u crkvi dijeli župni listić na kojemu se Istanbulsku konvenciju naziva podvalom koja nastoji progurati "ozloglašenu rodnu ideologiju".



Župljani mu za ovaj listić daju po dvije kune.



"Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!"



Pamflet naslovljen "Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!" počinje rasporedom vjeronauka i upozorenjem na rad nedjeljom.



"Šest dana radi, a sedmi Dan posveti Gospodinu Bogu svojemu. Na tome je izrasla naša kršćanska kultura i Europa. Rekao je sveti Ivan Maria Vianney, arški župnik: 'Kradi i nedjeljom radi, pa ćeš biti siromah!' To se svakoga dana potvrđuje kao velika istina. I 'velike firme' koje rade nedjeljom propadaju", završava prvi odlomak koji se odmah nastavlja na drugi, podnaslovljen KUPOVINA NEDJELJOM.



"Pazimo da ne idemo nedjeljom u kupovinu!"



"Bog je čovjeku dao pamet da živi kao razumno biće. Ako osoba ode nedjeljom u trgovinu u pola dvanaest da kupi rezance za juhu ili mineralnu vodu, onda se vidi kolika joj je pamet. Pazimo da ne idemo nedjeljom u kupovinu! Tu se pokažimo koliko držimo do svoje vjere!", upozorava listić.



Osim ovih servisnih informacija, na listiću se nalazi i odlomak o Istanbulskoj konvenciji, naslovljen PODMETANJE LAŽI U PODLOJ BORBI ZA RODNU IDEOLOGIJU.



Protunarodne i protuhrvatske aktivnosti



"Nakon što je nedavno Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo HAZ-a uputilo izjavu hrvatskim vlastima i javnosti o Istanbulskoj konvenciji, u kojoj izražava slaganje s brigom za zaštitu žena i obitelji, ali i neslaganje s dijelom koji se odnosi na rodnu ideologiju te je taj dio ocijenilo neprihvatljivim za naš odgojno-obrazovni sustav, uslijedila je reakcija stranke Pametno, Ženske mreže Hrvatske i lezbijske grupe Kontra. Istanbulska je konvencija sama po sebi podvala jer uz zaštitu žena i obitelji nastoji progurati ozloglašenu rodnu ideologiju. Kritizeri spomenute izjave Znanstvenoga vijeća HAZU-a svojom su se 'kritikom' strmoglavili duboko u ponor podmetanja, podlosti i nemorala. Žalosno je da se sve te strančice i grupice financiraju iz državnog proračuna za protunarodne i protuhrvatske aktivnosti, i to od dviju najjačih stranaka u Hrvatskoj našim poreznim novcem. Tečaj iz domoljublja u radionici Viktora Orbana ne bi im bio na odmet. Pametnom dosta!", piše u tom ulomku.







Prijepis iz Glasa Koncila



Ponukani ovakvom interpretacijom Istanbulske konvencije, odlučili smo kontaktirati svećenika koji dijeli letke na kojima se upozorava na neodgovorno financiranje iz državnog proračuna. Zanimalo nas je što o svemu kaže predstavnik Crkve koji vjernicima nudi listiće na kojima se piše o "našem poreznom novcu".





Razgovarali smo s Valentom Posavcem, župnikom u župi Vinica kod Varaždina, dekanom Ivanečkog dekanata i kanonikom Zbornog kaptola. Potvrdio nam je kako dijeli taj listić po crkvi, kao i da se taj listić plaća dvije kune."Župni listić, da, da", kratko nam je rekao don Valent.Nakon predstavljanja, priupitali smo župnika zar mu se nikad nije dogodilo da, eto, ostane bez rezanaca u nedjelju.Svećenik nije imao odgovora na ovo pitanje.Upitali smo ga zatim da nam pojasni dio s Istanbulskom konvencijom i "podvalom ozloglašene rodne ideologije"."To je prijepis iz Glasa Koncila", odmah nam je odgovorio.Nije nam znao reći ime točnog autora.Zanimalo nas je zatim zbog čega naplaćuje župne listiće."Zato jer je dogovoreno s ljudima da na taj način plaćamo grijanje crkve. Ne naplaćuje se, ljudi daju dvije kune jer time pomažemo grijanje. To je dogovoreno, da ćemo na taj način, da će svatko dati kunu, dvije. Nije to puno", rekao nam je vinički svećenik.Kako nam kaže, griju se na plin. Dodaje kako grijanje crkvi nije regulirano od strane biskupije, već se svaka župa sama mora pobrinuti za grijanje.Osim po svom duhovnom poslanju, don Posavec poznat je javnosti po tome što je u Vinici inicirao podizanje spomenika Franji Tuđmanu. Kip je visok oko tri metra, a radi se o prvom spomeniku posvećenom Tuđmanu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.Također, ime viničkog svećenika pojavljivalo se u medijima prije dvije godine, kad ga je HNS, zajedno s urednikom Glasa Koncila Ivanom Miklenićem, optužio za kršenje predizborne šutnje.