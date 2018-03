Poplava na splitskoj Kineziologiji, voda izbila iz zidova i sve potopila, pogledajte snimke

Foto i video: Index

S VELIKOM poplavom sinoć su se morali boriti na splitskom Kineziološkom fakultetu. Jako nevrijeme sručilo se na Split, a na Kineziološkom fakultetu voda je potekla iz zidova i poplavila svlačionice, hodnik i dvoranu.

"Skupili smo vodu, ali to se ne može sanirati. Naša zgrada je bila austrougarska konjušnica, a onda i stanica za otkup bilja '45. To je sada upakovano u knauf, ne znam što je unutra. Voda je probila na više mjesta, unutra su neke trule cijevi, trstika, glina. To je samo ukazalo na problem koji stalno postoji", kaže prodekan Dražen Čular.

"Tražili smo novu zgradu, no Ministarstvo nas je odbilo, netko tu vidi hotel"

Otkrio nam je jedan zanimljiv detalj.

"Imamo projekt za novu zgradu, no netko ga koči jer tu vidi hotel. A mi imamo sve papire da tu bude velika zgrada, znanstveno-istraživački centar. Prijavili smo projekt Ministarstvu, no oni su ga odbili. Očito tu netko vidi hotel. To je jedan od najzanimljivijih projekata u Splitu, a oni su nam napisali jednu rečenicu, da mi nismo znanstveno-istraživačka institucija. Provoditelj je bilo Ministarstvo znanosti, a žalbu smo pisali ministrici Žalac. Tražili smo pojašnjenje, no rok za pojašnjenje je bio 15 dana, a za žalbu osam dana. Ja sam napisao žalbu i sada čekamo. Statičari trebaju pregledati objekt da vide je li siguran", kaže Čular.

"Zgrada curi sa svih strana, pod je loš, zidovi šuplji, stanje je vrlo loše"

Danas smo posjetili splitsku Kineziologiju. Vode više nema, nastava se najnormalnije održava. U dvorani smo zatekli profesora Alena Miletića.

"Kao što vidite, i dvorana je u lošem stanju. Zgrada je stara, podignuta je još prije Drugog svjetskog rata. Trebamo jednu normalnu zgradu kako bi i ovi studenti mogli raditi u normalnim uvjetima. Prvenstveno se mučimo sa sportovima. Većinu sportova radimo u drugim prostorima, plaćamo najam. Treba nam jedna kvalitetna prava dvorana. Ovo je renovirano prije desetak godina, ali je zgrada u vrlo lošem stanju. Curi sa svim strana, nemamo dovoljno prostora, pod je loš, zidovi su šuplji, stanje je vrlo loše", kazao nam je Miletić.