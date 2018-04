Potpredsjednica srpske vlade: Zastava s ustaškim pozdravom u Jasenovcu je uvreda

Foto, Screenshot: Pixsell/Marko Lukunić, YouTube

POTPREDSJEDNICA srbijanske vlade i ministrica građevinarstva, prometa i infrastrukture Zorana Mihajlović nazvala je uvredom isticanje zastave s ustaškim pozdravom u Jasenovcu i poručila da očekuje osudu, ocijenivši da to nije dobro ni za koga pa ni za budućnost regije.

Mihajlović je naglasila kako Srbija "očekuje da svi to osude" i poručila da se treba okrenuti budućnosti, uz ocjenu da nacionalisti svojim aktivnostima ne čine dobro ni svojim državama.

"To jest uvreda za sve i zaista očekujem da svi to osude. To nije dobro za budućnost cijele regije", rekla je Mihajlović za RTS.

Odluku o Vulinu nazvala "antieuropskom"

Komentirajući priopćenje hrvatske vlade u kojem je nepoželjnom osobom proglašen srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin, Mihajlović je tu odluku nazvala "antieuropskom".

"To nije dobro, nije europski, potpuno je antieuropski. Ako hoćemo pričati o budućnosti i regiji zaista moramo možda imati jedan time out i ponovno se vratiti na sve ono što su predsjednik Srbije i predsjednica Hrvatske dogovorili nedavno kada je Aleksandar Vučić bio u Zagrebu, a to je da pokušamo graditi budućnost", rekla je Mihajlović istaknuvši da unatoč "mnogim stvarima koje nas razdvajaju, postoji budućnost koja je važna za građane".

"Zaista mislim da nacionalisti ni s jedne ni s druge strane ne donose dobro vlastitim državama, a kamoli regiji", naglasila je potpredsjednica srbijanske vlade.

Mihajlović je rekla kako "ima dojam da bi možda pola hrvatske vlade imalo zabranu ulaska u Srbiju" da je srbijanska vlada reagirala na isti način na izjave članova vlade RH.

Osudila Plenkovićevu izjavu o tome da je Srbija agresor na Hrvatsku

Također je ocijenila da je "za osudu" izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je za Srbiju rekao da je bila "agresor na Hrvatsku". "Mislim da je za osudu takva izjava predsjednika hrvatske vlade, ali hajdemo pokušati ići naprijed. Nisu dobre stvari koje se događaju u posljednje vrijeme, mislim da nacionalizam i s jedne i s druge strane donosi samo korak, ne jedan natrag, nego mnogo koraka natrag", naglasila je Mihajlović.

"Manevarski prostor u suradnji Beograda i Zagreba ovisi i od jedne i druge strane" i "manevarski prostor sa srpske strane je ogroman", kazala je Mihajlović poručivši da treba misliti o budućnosti, prije svega o gospodarstvu, ekonomiji. "Da pokušamo održati jednu stabilnu regiju. Bez stabilnosti regije nema ekonomije i nema razvoja", naglasila je Mihajlović.

Ona je ocijenila da su incidentne situacije u posljednje vrijeme "donijele najviše problema" Srbima koji žive u Hrvatskoj, sugerirajući da se naprijed može samo "mudre glave i strpljivo". "Mnogo je strpljenja sa srpske strane bilo, hajdemo pokušati dobiti to strpljenje i s hrvatske strane i da idemo dalje", rekla je potpredsjednica srbijanske vlade Zorana Mihajlović za RTS.

Zastava razvijena jučer

Dvojica pripadnika HOS-a razvila su jučer, na mjestu gdje je bila spomen-ploča poginulim braniteljima HOS-a koja je skinuta, zastavu HOS-a na kojoj je ustaški pozdrav "Za dom spremni". Komentirajući taj čin na upit novinara ministar uprave Lovro Kuščević kazao je kako treba osuditi svaki totalitarni režim i iskazati počast svakoj žrtvi.

Na komemoraciji u Jasenovcu cijeli državni vrh osudio je zločine ustaškog režima, a predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je kako je komemoracija bila prigoda da se još jednom izrazi pijetet prema žrtvama i njihovim obiteljima te da se snažno osudi zločinački režim i oda počast žrtvama među kojima su bili Židovi, Srbi, Romi, Hrvati i antifašisti. "I s te strane Vlada jasno osuđuje te zločine i svojim djelovanjem želi raditi na jasnom određenju prema totalitarnim režimima, njegovati kulturu sjećanja i raditi na kulturi pomirbe", poručio je.