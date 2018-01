Potpuni raskol u SDP-u, Opačićka ne ide na Berin team building: "Nemam što s njima razgovarati"

Foto: Hina

ZASTUPNICA Milanka Opačić sutra se neće pojaviti u Ogulinu, gdje započinje radni sastanak proširenog Predsjedništva SDP-a i Kluba zastupnika SDP-a, a koje su mediji posljednjih dana nazivali team buildingom.



Milanka Opačić u razgovoru za Index kaže kako nema što razgovarati s ljudima koji su je prije nekoliko mjeseci željeli izbaciti i koji, kako nam je rekla, svakodnevno izbacuju ljude na lokalnoj razini.



"Postoje tri osnovna razloga zašto se neću pojaviti. Prvo, ne znam što bih razgovarala s rukovodstvom koje me prije par mjeseci željelo izbaciti i koje mi je zabranilo javno govoriti. Drugi razlog je taj što se u stranci bave isključivo izbacivanjem ljudi iz stranke na lokalnoj razini, izbacivanjem svih onih koji ne žele glasati za njihove kandidate. Samo u Slavonskom Brodu 40 ljudi koji su potpisali podršku jednoj od kandidata su izbačeni prije samog glasanja za predsjednika Gradske organizacije SDP-a", kaže Milanka Opačić.



"Treći razlog je bio to što mi do prije pet minuta nismo dobili uopće što će sutra biti u Ogulinu. Nama nekima se spočitavalo da stvari rješavamo preko medija, a mi u principu preko medija već dva dana doznajemo o čemu će se tamo raspravljati", dodaje.





"O mom konstruktivnom radu u klubu govori broj zakona koje sam napisala, neki od njih će doći u proceduru u narednom periodu", zaključuje zastupnica SDP-a.Pitali smo je što očekuje da će se dogoditi nakon ovakvog otvorenog istupa, koja će biti reakcija vrha stranke."Ne znam, ništa ne očekujem", kratko odgovara.Tko još neće biti od njezinih kolega tamo, nije nam znala reći."Neki su na skijanjima, neki su bolesni, ne znam, vidjet će se sutra", zaključuje Opačić.