Potres jačine 6,1 zatresao Afganistan, najmanje jedno dijete poginulo

Foto: EMSC

POTRES jačine 6,1 stupnja po Richteru zabilježen je na sjeveroistoku Afganistana, objavile su američke seizmološke službe.



Do potresa koji se osjetio i u Pakistanu i Indiji došlo je rano ujutro u planinskom lancu Hindukuš, na dubini od 191 kilometar.

