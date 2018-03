Potreseni vatrogasac o užasu u Slavoniji: "Vidjeli smo svakakvih nesreća, ali ovo je bio masakr"

Foto: Dubravka Petrić/PIXSELL

U DANAŠNJOJ prometnoj nesreći u Slavoniji smrtno su stradale dva muškarca i žena, no novi detalji otkrivaju o koliko se strašnoj nesreći zapravo radilo.



Do nesreće je došlo kod Donjeg Miholjca, a sudarili su se automobil i minibus. Poginuo je vozač i dvoje putnika automobila.

Dva muškarca i žena poginuli na mjestu

“Dobili smo dojavu o teškoj prometnoj nesreći na cesti D34 između Donjeg Miholjca i Gezinaca. Znali smo da je u tom sudaru sudjelovao autobus i osobno vozilo i na takvu dojavu izašli smo s najgorom mogućom pretpostavkom. Nažalost bilo je još i gore”, rekao je za Index zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Miholjac Damir Šiplika koji je i sam bio na mjestu strašne nesreće.

“Cesta je bila cijela u bljuzgi i poledici, padala je kiša. Nismo znali što nas točno očekuje. Na nesreću, kad smo došli i vidjeli što se zbilo, odmah nam je bilo jasno da živote više ne možemo spasiti. Te tri osobe iz automobila su vjerojatno na mjestu poginule”, rekao je Indexu Šiplika.



Vozača smo zatekli izvan autobusa, bio je lakše povrijeđen i vidno potresen. Autobus smo pregledali, ali u njemu nismo nikoga zatekli. Od njegovih kolega koji su došli kasnije saznali smo da se on kretao iz pravca Slatine, ali zbog kontakta koji se dogodio, on je kompletno bio zaokrenut u kontra smjeru. Bio je okrenut u smjeru iz kojeg je dolazio”, otkrio nam je zapovjednik Šiplika.









"Vidjeli smo svakakve nesreće, ali ovo je bio masakr"



Ispričao je da su na mjestu nesreće doznali da je vozač automobila izgubio kontrolu i prešao u suprotni trak, gdje se prednje bočno sudario s autobusom. Automobil i autobus su bili u kanalu punom snijega.



“To je tako izgledalo da ja to nikome ne bih poželio ni da vidi, a kamoli da mu se to dogodi. Nadam se da to neću nikad više vidjeti”, ispričao nam je potreseni zapovjednik DVD-a Damir Šiplika.



Kaže da je vidio svakakvih nesreća, ali da je ovo bio masakr.

"Auto je bio razoren, tijela su bila u stanju neprepoznatljivosti"



“Auto je bio potpuno razoren. To je bila, čini mi se, Opel Astra stara sigurno više od 10 godina. Bila je razorena od siline udara, kontakt s autobusom je bio strašan. Suvozač je prilikom udara ispao iz vozila. Vozač je ostao u autu, bio je vezan pojasom.

Ženu smo pronašli iza suvozačkog mjesta. Njihova tijela bila su u stanju neprepoznatljivosti. Od siline udara, od lima, plastike”, prepričao je stravičnu scenu koju su on i vatrogasci zatekli zapovjednik DVD-a Donji Miholjac koji je rekao kako suosjeća sa žrtvama i njihovim obiteljima.



“Mi smo na kraju pomogli da se ta tijela oslobode iz lima. Uspjeli smo rukama pomaknuti lim, toliko automobil bio razvaljen. No morali smo intervenirati jer su dijelovi lima su priječili da se dođe do stradalih. To je bio krš”, ispričao je Šiplika.





Kaže da su i očevici potvrdili da je automobil podletio pod autobus te da je udario u autobus s prednje bočne strane.

Automobil podletio pod autobus, cesta je doprinijela nesreći



“To su najgori udari. To jest minibus, ali odnosu na auto to je tri, četiri puta veći. Vozač autobusa je, to se vidjelo po tome kako je završio u jarku, pokušao izbjeći udarac. Kod udara se sve zaokrenulo. Cesta je kumovala svemu tome”, priča Šiplika.



Dodaje da je vozač završio u Domu zdravlja gdje mu je, pretpostavlja pružena pomoć zbog lakše ozlijede. Kaže i kako je vjerojatno riječ o autobusu koji inače vozi na relaciji Donji Miholjac - Slatina, no kako je autobus bio prazan, pretpostavlja da se možda vraćao s popravka.



Mi smo došli da pomognemo. Očekivali smo svašta, ali nešto ovakvih razmjera nismo. Nismo nikad intervenirali na ovakvoj nesreći, s ovoliko poginulih i u ovakvom stanju”, ispričao je Indexu potreseni zapovjednik DVD-a Donji Miholjac.