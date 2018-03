Potvrđena optužnica protiv tate bolesne curice koji je molio Kolindu za pomoć

Foto: Damir Špehar/PIXSELL, obiteljska fotografija



OPĆINSKI sud u Koptivnici potvrdio je optužnicu protiv Dragana Doleneca, čovjeka koji je zvao Kolindin ured zbog svoje bolesne kćeri i u očaju poručio da "bi bilo najbolje da baci bombu na Rebro i zakolje doktora".

Potvrdio je to Indexu Dolenecov odvjetnik Krunoslav Vuljak.

Odvjetnik: Još nije određen raspravni sudac

"Jučer sam dobio obavijest da je potvrđena optužnica protiv mog branjenika. Optužnica je podnijeta još u vrijeme kad se odlučivalo u okidanju pritvora. Sad se tek ide u postupak pred raspravnog suca. Koliko mi je poznato, raspravni sudac još uvijek nije određen i nisam još primio poziv za raspravu", ispričao je za Index odvjetnik Dragana Doleneca.

"Sljedeći korak je da se spis delegira raspravnom sucu koji zakazuje raspravu i tek se onda izvode dokazi o krivnji ili nedužnosti. Raspravni sudac će onda ocijeniti je li riječi koje su izgovorene predstavljaju kazneno djelo prijetnje ili ne", objasnio je odvjetnik Vuljak.

Pitali smo kako je Dolenec prihvatio odluku suda prema kojoj mu sada prijeti kazna od godine dana zatvora.

"Nikoga nije htiio ustrašiti niti prijetiti"

"U cijeloj toj priči njemu je najmanja briga ovaj kazneni postupak. Najveća mu je briga zdravlje njegove kćeri. Nije on imao namjeru nekoga ustrašiti i nekome prijetiti. Čovjek samo želi ono što je najbolje za zdravlje njegove kćeri", rekao je za Index Vuljak.

Pitali smo i kada bi trebao početi sudski proces.

"Ja očekujem da će to biti vrlo brzo. To nije spis koji je kompliciran u smislu da bi se tek sada trebala izvoditi neka vještačenja. Jedino vještačenje koje je trebalo biti provedeno, provedeno je u fazi istraživanja. Riječ je o psihijatrijskom vještanju o tome postoji li opasnost da bi Dragan Dolenec mogao nekakve prijetnje realizirati ili počiniti teže djelo", rekao nam je Vuljak.

U očaju nazvao Kolindin ured, oni ga prijavili policiji

Podsjetimo, 44-godišnji Dragan Dolenec, otac teško bolesne 14-godišnjakinje, u veljači je nazvao ured predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako bi zatražio njezinu pomoć. Na njegov poziv javila se tajnica ureda koja ga je uputila da predsjednici pošalje dopis.



Revoltirani muškarac na to je rekao: "Ma, najbolje bi bilo da ja odem na Rebro, bacim bombu i zakoljem doktora", zbog čega su ga iz Kolindinog ureda odmah prijavili policiji. Već sljedeći dan je uhićen i priveden na ispitivanje.

Iz istražnog zatvora pušten je nakon tjedan dana. Psihijatrijski vještak Nenad Horvat na sudu je obrazložio kakvo je njegovo stanje te naveo da on nije opasan za okolinu i da je to učinio iz očaja i nemoći te da je u depresiji.

14 godina muče se s kćerinom bolesti

Dragan i Kruna Dolenec već 14 godina muče se s teškom bolesti koja je dijagnosticirana njihovoj kćeri. Ona je rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, s dvije maternice i rodnice koje su joj u međuvremenu uklonjene.

"Jedni na druge prebacuju odluku o operaciji i tako to traje već godinama. Mogli bismo pomoći mojoj djevojčici kad bismo imali novca da privatno platimo, no nemamo ga, ne znam koliko to košta, ali zasigurno je velik novac u pitanju. Budući da nemam drugog rješenja jer više ne možemo čekati da se HZZO i liječnici dogovore, moram tražiti financijsku pomoć kako bi moja djevojčica otišla na operaciju", rekla je Kruna Dolenec za Podravski.hr.

"Mojem suprugu teško pada ova bezizlazna situacija i traži pomoć bilo gdje pa je zato nazvao predsjednicu. Na kraju je ispalo tako da je zaprijetio bombom, no vjerujte mi, suprug je prilično slab i razočaran i nikad takvo nešto ne bi napravio. To je rekao u afektu, a vidite što se odmah dogodilo", dodala je Kruna Dolenec.