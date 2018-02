Povjesničar Klasić: Kolinda je nasjela na Vučićev show

Foto: Pixsell/Igor Šoban



NAKON što je završio dvodnevni posjet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj, podvlači se crta i analiziraju se poruke koje su odaslane iz Zagreba i Vrginmosta.



>> Kako je Vučićev posjet razotkrio svu bijedu hrvatske politike?



Tim povodom popričali smo s povjesničarom i profesorom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, Hrvojem Klasićem, kojeg smo za početak pitali je li ovo zaista bio povijesni posjet, kakvim su ga neki ocijenili.



"Ja niti sam očekivao nešto epohalno niti se nešto epohalno dogodilo. Ništa se nije ni moglo dogoditi i to iz više razloga: Jer predsjednica Hrvatske nema ovlasti nešto bitno napraviti, a pogotovo u situaciji kad, da tako kažem, protiv sebe ima i hrvatsku vladu, s obzirom na to da se u ovom slučaju pokazalo da nije bilo koordiniranosti s vladom. I ne samo to, nego je i Plenkovićeva izjava o ratnoj odšteti bila jedno kukavičje jaje u cijelom tom predsjedničinom posjetu. Tom izjavom je, naime, Plenković jasno dao do znanja koliko se slaže sa 'soliranjem' predsjednice", rekao nam je Klasić u razgovoru za Index.



"Vučić je apsolutno ukrao show Kolindi"



"Mislim da je ovaj posjet prije svega poslužio kao dobar PR predsjednici Hrvatske i predsjedniku Srbije i mislim da je i njoj i njemu puno više značila pohvala iz Bruxellesa i Washingtona nego što o tome misle službeni i neslužbeni Zagreb i Beograd. Jasno mi je za Vučića, jer on koristi svaku priliku da se umije nakon onog što je radio i govorio 90-ih godina i da se pokaže kao netko tko je spreman za Europu, tko je tolerantan i spreman na razgovor i s dojučerašnjim neprijateljima. Što se tiče Kolinde Grabar-Kitarović i poruka koje je slala i prije i za vrijeme Vučićeva posjeta, prokomentirao bih to kao hvatanje startne pozicije na neku postpredsjedničku karijeru, kad će se možda tražiti neka pozicija u NATO-u ili Europskoj uniji, pa se pokušala nametnuti kao lider koji je spreman na toleranciju i pomirljive tonove", rekao nam je Klasić, koji kaže da je Vučić ipak "ukrao show" Kolindi za vrijeme svog posjeta Hrvatskoj.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Moram priznati da je Vučić apsolutno ukrao show predsjednici. Nisam mislio da ću to ikad izgovoriti, ali napravit ću jednu paralelu - mislim da je američki predsjednik Donald Trump uspio u nečem nevjerojatnom, a to je da George W. Bush sada izgleda kao simpatičan i mudar državnik. Tako mi se čini, nakon slušanja nekoliko Vučićevih govora u Hrvatskoj, da je i Kolinda ispala kao mudra europska državnica u odnosu na patetičnog i floskulama i demagogijom prepunog Vučića. No on će pred svojim biračima ispasti još veći heroj jer je 'došao ustašama' i 'pokazao zube u centru Hrvatske'. S druge strane, predsjednica je dobila jednu opomenu od svog biračkog tijela, iako za razliku od mnogih ne vidim tu ništa katastrofično jer je to biračko tijelo poznato kao neprincipijelno i lako zaboravljivo. Kad bude vrijeme za nove izbore, opet će se prodavati priče o borbi protiv Jugoslavije i komunizma i opet će desni kandidat biti bolji od bilo kojeg lijevog", smatra povjesničar Klasić.Danima se u Hrvatskoj tražila Vučićeva osobna isprika za ratno-huškački govor u Glini 1995. godine i na kraju je nismo čuli. Bi li ta isprika uopće nešto značila i koliko je ona uopće važna za odnose Hrvatske i Srbije?"Do isprike nije moglo doći iz jednog jedinog razloga - jer Vučić ne misli da je pogriješio ni 1995. ni 2000. kad je slavio Veliku Srbiju i 'srpsku Glinu'. Ja ne bih volio da se netko takav ispričava u ime mojih prijatelja u Srbiji i svih onih koji se desetljećima bore protiv srpskog nacionalizma. Što se tiče njegove osobne isprike, on je imao priliku reći da je bio mlad i lud i time bi napravio velik potez da je to rekao, priznao da je bio duboko u krivu i da to više ne misli. Niti bi mu u Srbiji to itko zamjerio, a u Hrvatskoj bi napravio dobar potez. On to nije napravio iz jednog razloga, a to je njegov ego. On može priznati da je i Srbija griješila, pa i sami Srbi, ali ne i on osobno. No to biračima u Srbiji očito nije neki problem jer za njega već deset godina glasa 70 posto stanovništva, dakle ljudi ga očito vole baš takvoga. Ono što smo mi dva dana gledali u Hrvatskoj je samo vrh ledenog brijega u odnosu na ono kako Vučić vlada Srbijom. Žao mi je što je predsjednica nasjela na njegov show i pristala da se cenzurira mogućnost novinara da se postavi pitanje o bilo čemu. Sjetimo se Kolindinih brojnih izjava o agresiji Srbije na Hrvatsku, a danas je Vučić zamjerio Pupovcu jer nije glasao protiv zakona u kojem se spominje da agresija, a predsjednica je odlučila to prešutjeti", rekao nam je Klasić.

Hoće li Vučićev posjet Hrvatskoj imati bilo kakve posljedice po odnose Hrvatske i Srbije? Hoće li profitirati Srbija i Hrvatska ili Vučić i Kolinda?



"Danas su me u više navrata pitali imamo li mi dobre odnose sa Srbijom, a ja bih volio da mi netko kaže s kim mi to uopće imamo dobre odnose u Europi? Je li to mogućnost putovanja? Ako je tako, onda sa Srbijom imamo dobre odnose. Ako ne gledate medije i ne slušate političare, ako gledate odnose među profesionalcima, znanstvenicima, običnim ljudima, onda su u principu odnosi Hrvatske i Srbije jako dobri, čak i bolji nego s nekim našim tradicionalno prijateljskim zemljama u koje se kunemo. Predsjednica i Vučić nisu mogli puno toga napraviti, ali ja bih procijenio da je od svega ovog najviše koristi imao upravo Vučić. Ne bih rekao da predsjednica nije računala na to, ali kad krenu analize toga što je Vučić rekao u Hrvatskoj, a što nije, ispast će da je on profitirao puno više od nje", zaključio je Klasić.

Želite li odmah na mobitel primiti obavijest o svakoj novoj vijesti vezanoj uz Vučićev posjet, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Vučićev posjet



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.