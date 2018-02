Požar u poznatom šibenskom kafiću: "Vatra je bila ogromna"

Foto: Pixsell/Duško Jaramaz



SINOĆ je izgorjela terasa poznatog šibenskog kafića Skipper.



Kako javlja portal Sibenik.in, nagorjeli su dijelovi fasade, vrata i prozori kafića, ali i prozori zgrade u kojoj se nalazi kafić. Stanari su šokirani i sumnjaju da je požar podmetnut, a uzroci požara trebali bi biti jasniji nakon policijskog očevida.





Prema informacijama iz Županijskog centra 112, požar je planuo oko 3:22 ujutro, a ugašen je u 4:34."Noćas je to oko 3 planulo, jako smo se prepali kad smo osjetili dim. Možete misliti kako je pogledati kroz prozor i vidjeti ogromnu vatru, još je i bura puhala, to je nosilo ko vrag. Stvarno smo mislili da će sve izgoriti. Čekali smo vani dok su vatrogasci gasili, to je trajalo više od sat vremena, jako smo se prepali, hvala bogu što nitko nije stradao i što nije izgorila cijela zgrada", ispričao je Sibenik.in-u jedan od stanara koji su užasnuti požarom pred njihovom zgradom.Na svu sreću, u požaru nitko nije stradao, a šteta će biti utvrđena naknadno.