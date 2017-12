POZNATI DETALJI TRAGEDIJE NA BOŽIĆ Vozaču ralice vjerojatno je stalo srce, a nakon toga je došlo do prevrtanja

Foto i video: Goran Kovačić/Pixsell

STIGLI su rezultati obdukcije koja je sprovedena nakon pogibije 50-godišnjeg Saše Repeše iz Rijeke. Podsjetimo, on je vozio ralicu koja se prevrnula na autocesti Rijeka - Zagreb te se zabila u zaštitnu ogradu. No, u nesreći nije zadobio skoro nikakve ozljede. Kako su pokazali rezultati obdukcije, što objavljuje Novi list, on je umro vjerojatno zbog zastoja srca nakon čega je uslijedila nesreća.

Rijeka zavijena u crno, prijatelji i obitelj se opraštaju od Saše



Ova tragedija zavila je cijelu Rijeku u crno. Prijatelji i obitelj Sašu opisuju kao velikog čovjeka, svi su u šoku i ovaj će im Božić ostati zapamćen po neopisivoj boli i tuzi. Na društvenim mrežama se opraštaju od njega dirljivim porukama.



"Svi te znamo i zauvijek ćeš ostati naš Saša"



"Poginuo je naš prijatelj iz Starog grada, neka ti je laka i meka zemlja i neka te anđeli čuvaju"

"Bio si predivan čovjek. Ljudina", samo su neke od poruka kojima se prijatelji opraštaju od Saše.





Iza sebe je ostavio suprugu, blizanke i unuku.Nakon nesreće oglasio se i HAC, koji je izrazio sućut obitelji poginulog vozača, njihovog djelatnika."U teškoj prometnoj nesreći, koja se dogodila rano ujutro na autocesti A6 kod Čavla, život je izgubio jedan naš djelatnik, dok je drugi djelatnik teško ozlijeđen.Ovim putem želimo izraziti duboko žaljenje zbog ovog tragičnog događaja, te ovim putem obitelji našeg djelatnika izražavamo sućut, a ozlijeđenom djelatniku želimo što brži oporavak"