Pravobraniteljica traži odgovor od Medveda: Zašto silovana u vojnom zatvoru nema status žrtve?

PRAVOBRANITELJICA za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić zatražila je od Ministarstva hrvatskih branitelja detaljno očitovanje o razlozima nepriznavanja statusa žrtve seksualnog zlostavljanja Mariji K., koju je hrvatska vojska 1993. godine odvela iz njenog sela te zatočila u šibenskom zatvoru Kuline.

Prema nepravomoćnoj osuđujućoj presudi protiv upravitelja zatvora Damira Boršića i čuvara Miroslava Periše, Marija K. bila je u zatvoru višekratno silovana, no povjerenstvo za žrtve seksualnog nasilja ministra Tome Medveda odbilo joj je dati status žrtve. Nisu poklonili vjeru navodima optužnice te su zaključili da Marija K. nije bila žrtva seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

"Silovali su me desetak puta"

O slučaju je Index već pisao. Povjerenstvu je bila sporna medicinska dokumentacija, kao i činjenica da oštećena nije u Hrvatskoj. Iskaz u kaznenom postupku dala je prije 17 godina video linkom iz suda u Nevadi u SAD-u. U tom iskazu detaljno je opisala što joj se sve događalo tijekom zatočeništva u Kulinama. Obrana je taj iskaz htjela čak izdvojiti iz predmeta kao nezakoniti dokaz.

"Noću su dolazili po mene u ćeliju i vodili me u sobu preko puta. Izgasili bi svjetlo, skinuli bi me do gola. Šutjeli su i silovali me na podu ili stolici. Morala sam lizati nečiji spolni organ. Ako to ne bih radila, prebili me. Silovali su me desetak puta. Kada su me vodili, ja bih skričala. Plakati nisam mogla jer suza nisam imala, ali su me svi u zatvoru čuli", navela je Marija K. u svom iskazu iz 2001. godine.

Njezin odvjetnik Petar Bačić podnio je zahtjev za priznavanjem statusa malo prije no što su vojni policajci osuđeni na zatvorske kazne. Povjerenstvu je dostavio i osuđujuću presudu, no ni to nije pomoglo da izmjene svoj stav. Odluku kojom ne priznaju status žrtve silovanja u Domovinskom ratu donijeli su jednoglasno. Odvjetnik Bačić podnio je upravnu tužbu kojom traži pobijanje rješenja, a uredujuća sutkinja sa suđenja je isključila javnost zbog zaštite žrtve.

Sumnja u diskriminaciju temeljem spolne i nacionalne pripadnosti

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zatražila je od Ministarstva hrvatskih branitelja da joj dostave cjelokupnu dokumentaciju te daju očitovanje misle li promijeniti odluku u slučaju da osuđujuća presuda postane pravomoćna.

Zbog sumnje u višestruku diskriminaciju temeljem spolne i nacionalne pripadnosti, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sa slučajem je upoznala i pučku pravobraniteljicu.