Predsjednik Gospodarske komore Srbije se ispričao: "Mene je osobno sramota izljeva ovog primitivizma"

HRVATSKA gospodarska komora večeras je ponovno, nakon pet godina, otvorila svoje predstavništvo u Beogradu, a dužnosnici gospodarskih komora dviju zemalja poručili su da gospodarstvo treba i mora biti iznad politike, te izrazili žaljenje zbog današnjeg incidenta Vojislava Šešelja kojim je bačen u sjenu ovaj gospodarski događaj i izazvan prekid službenog posjeta izaslanstva Hrvatskog sabora Srbiji.



Predsjednici gospodarskih komora Hrvatske Luka Burilović i Srbije Marko Čadež naglasili su da gospodarstvenike obiju zemalja neće omesti incidenti "ljudi iz prošlosti", te da će se suradnja komora dviju država i gospodarstvenika na obje strane nastaviti po ekonomskim i tržišnim principima i u uzajamnom interesu.



"Vjerujem da je to politički izoliran incident prošlosti"



"Koliko god mi je drago da otvaramo ovaj ured - mada sam se pitao zašto je uopće i zatvaran - toliko me žalosti činjenica zbog incidenta koji se dogodio tijekom posjeta izaslanstva Hrvatskog sabora i predsjednika Gordana Jandrokovića. Vjerujem da je to politički izoliran incident prošlosti koji ne smijemo zanemariti, ali je kapital vrlo osjetljiva i plaha zvjerka i ide tamo gdje mu je sigurno", rekao je Burilović.



On naglašava da je za HGK važno nastaviti dobru gospodarsku suradnju "koja je počela i prije uspostave političkih odnosa", što je dokaz da je "gospodarstvo iznad politike".

Burilović ocjenjuje da za gospodarsku suradnju sa Srbijom ima još puno prostora, te da će tome pridonijeti i otvaranje predstavništva u Srbiji, koje je zasad šesto u svijetu, a HGK ih kani otvoriti ukupno dvadesetak.



Sjenu na današnji događaj bacio je incident što ga je tijekom dana izazvao Vojislav Šešelj gazeći zastavu Hrvatske tijekom službenog posjeta izaslanstva Hrvatskog sabora Srbiji, a predsjednik Gospodarske komore Srbije (PKS) Čadež ispričao se zbog toga hrvatskim kolegama i rekao kako se srami."Mene osobno je danas sramota tog izljeva primitivizma jednog čovjeka prošlosti koji danas nikom nije trebao. Umjesto da govorimo o stvarima koje znače život i budućnost za nas, naše obitelji i naše zemlje, iz Beograda je otišla ružna slika, na najprimitivniji mogući način. Zbog toga se sramim", rekao je Čadež otvarajući s Burilovićem predstavništvo HGK-a u Beogradu.Čadež je rekao da su hrvatske kompanije u Srbiji uložile 800 milijuna eura i zapošljavaju 14.000 ljudi."To su ozbiljni poslovi, a potencijale nismo još ni načeli", rekao je Čadež i najavio da će do kraja godine i Srbija u suradnji s HGK-om otvoriti svoje predstavništvo u Zagrebu.U Srbiji posluje oko 200 hrvatskih poduzeća, a s više od 750 milijuna eura investicija Srbija je četvrta najznačajnija zemlja za hrvatske investitore.