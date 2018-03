Predsjedništvo HDZ-a podržalo Istanbulsku konvenciju, samo šestero ih bilo protiv

Foto: Hina

PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak da je Predsjedništvo HDZ-a većinom glasova podržalo ratifikaciju Istanbulske konvencije poručivši kako će Vlada nastaviti proces ratifikacije koji će uputiti u Hrvatski sabor.



"Omjer glasova bio je 19 prema šest. Izglasali smo prijedlog da Vlada nastavi proces ratifikacije Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama", kazao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Dodao je i da su nakon temeljite rasprave glasali o tome pri čemu je za bilo 19 članova Predsjedništva, šest njih je bilo protiv dok suzdržanih nije bilo.



Ponovio je da će se ratifikacija Istanbulske konvencije u četvrtak naći na sjednici Vlade. U srijedu, dodao je, bit će sjednica užeg kabineta Vlade te će imati razgovore s koalicijskim partnerima. Nakon toga Konvencija će ići u Hrvatski sabor.





Kako se doznaje protiv su bili zamjenik predsjednika Milijan Brkić, međunarodni tajnik Miro Kovač, politički tajnik Davor Ivo Stier, potpredsjednica HDZ-a Ivana Maletić te članovi Predsjedništva Darko Milinović i Anton Kliman.

Sve je ovo zapravo bilo očekivano

To se zapravo i očekivalo. Neposredno prije sastanka Predsjedništva premijer je kazao kako će po pitanju ratifikacije "sve biti dobro", iako u pojedini članovi Predsjedništva stranke izrazili svoje neslaganje.



"Sve će biti dobro", rekao je kratko Plenković novinarima prije početka sjednice Predsjedništva HDZ-a odgovarajući na upit vezan uz ratifikaciju Istanbulske konvencije, protiv čega je, kako se procjenjuje, trećina članova toga visokoga stranačkog tijela. Koliko ih je točno na sastanku izrazilo nezadovoljstvo ratifikacijom ovog dokumenta za sada nije poznato.



Ratifikacija Istanbulske konvencije na dnevnom redu sjednice vlade naći će se u četvrtak, a u saboru se onda može pojaviti najranije idući tjedan. Tek treba vidjeti hoće li glasanje biti idući tjedan ili će se odgoditi za iza Uskrsa. Ako se ratifikacija u saboru bude izglasavala nakon Uskrsa, bit će zanimljivo čuti poruke svećenika i biskupa na uskrsnoj misi. Bit će ih zanimljivo čuti u svakom slučaju, no ako Plenković bude otezao s ratifikacijom to bi dodatno moglo ugroziti njegove klimave pozicije.



Naime, neki HDZ-ovci su već najavili kako u saboru neće dignuti ruku pa će HDZ-u trebati ruke oporbe.