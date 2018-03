Predstavnici Hrvata u Vojvodini kažu da ne odustaju od mandata u parlamentu Srbije

Foto: Hina

PREDSJEDNIK Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov poručio je na nedjeljnoj godišnjoj skupštini stranke u Subotici da neće odustati od zahtjeva za dobivanje zajamčenog mandata u srbijanskom parlamentu, po modelu kakav postoji u Hrvatskoj za srpsku manjinu, nakon što je srbijanska premijerka rekla kako je protiv toga.



Reagirajući na izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić koja je za HRT izjavila kako ne misli da bi hrvatska manjina trebala imati zajamčeno mjesto u državnom parlamentu, Žigmanov je rekao kako takvo stajalište čudi jer predstavnici srpske manjine koriste taj instrument zastupanja na Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji, Rumunjskoj.



„Pitanje zajamčenih mandata za pripadnike hrvatske manjine u Srbiji nije stvar mišljenja nositelja vlasti u ovoj zemlji, već je to obveza Srbije proistekla iz sporazuma, članka 9, koji je potpisala s Hrvatskom“, objasnio je hrvatskim medijima u Vojvodini Žigmanov.



S druge strane, on je pohvalio otvaranje dijaloga, suradnje s državnim vrhom kao i poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o potrebi ulijevanja osjećaja sigurnosti te uključivanje Hrvata u srbijansko društvo te procesa donošenja odluka.



„Ovakve su nas poruke i više nego ohrabrile. Neka one budu u funkciji stalnog i slobodnog iskazivanja našeg hrvatskog identiteta i to u svakodnevnom životu. Naš prostor slobode je sada veći, hrabri budimo i svjedočimo ono što jesmo“, poručio je Žigmanov, pozivajući se na razgovor s Vučićem 20. veljače u Beogradu.



Svoje izvješće o dosadašnjim aktivnostima i planovima DSHV-a on je izložio okupljenima u dvorani Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“ u Subotici, među kojima je bilo oko 200 izaslanika godišnje skupštine stranke iz cijele Vojvodine, kao i nekoliko desetina počasnih gostiju te simpatizera DSHV-a.Veleposlanik Hrvatske u Srbiji Gordan Bakota rekao je kako je pitanje statusa hrvatske manjine jedno od ključnih za odnose Srbije i Hrvatske, te da je DSHV važan politički i društveni čimbenik.„Vidim da unutar DSHV-a postoji dovoljna svijest da je ovo vrlo bitan trenutak za hrvatsku manjinu u Srbiji. Vidim i veliku aktivnost čelništva stranke i to ohrabruje. Hrvatska diplomacija u okviru onoga što može raditi stoji na raspolaganju ne samo DSHV-u, već i svim udrugama i pojedincima hrvatske zajednice“, rekao je Bakota.DSHV je jedina aktivna politička stranka hrvatske manjine u Srbiji.Ima zastupnika u Skupštini Srbije, zahvaljujući koalicijskom dogovoru s oporbenom Demokratskom strankom, te nekoliko vijećnika u gradskim skupštinama Subotice, Sombora i Apatina.