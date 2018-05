PREOKRET Trump otkazao povijesni sastanak s Kimom: "Molim se da nećemo morati upotrijebiti nuklearno oružje"

Foto: Index/FaH



BIJELA kuća otkazala je najavljeni sastanak Donalda Trumpa i Kim Jong-una, koji se trebao održati 12. lipnja u Singapuru.



Na Twitteru je objavljeno pismo koje je Donald Trump poslao Kim Jong-unu, sjevernokorejskom diktatoru.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1