PRESUDA ZA BRUTALNO UBOJSTVO Monstrum Komšić saznat će kaznu za 88 uboda nožem u trudnu Kristinu

NAKON godinu i skoro dva mjeseca otkako je 20-godišnji David Komšić ubio bivšu trudnu djevojku Kristinu Krupljan koja je tad imala 19 godina, zadavši joj 88 uboda nožem, sutra će mu u 13.30 sati na Županijskom sudu biti izrečena presuda. Najveće pitanje ostaje hoće li mu sudsko vijeće na čelu sa sutkinjom Sanjom Mazalin suditi kao maloljetniku, iako je u vrijeme ubojstva bio punoljetan, ili će mu suditi kao odraslom. O tome ovisi i kazna, ako mu sude kao maloljetniku, može dobiti maksimalno 10 godina zatvora i nakon trećine odslužene kazne završiti na slobodi. Ako će mu se suditi kao punoljetnoj osobi, maksimalna kazna zatvora je 40 godina.

Prošlog tjedna održani su završni govori, a David Komšić izjasnio se da nije kriv. Njegov odvjetnik Veljko Miljević u završnom je govoru zaključio da Komšić nije bio ubrojiv prilikom ubojstva bivše trudne djevojke, te da se radilo o stanju jake razdraženosti.

Komšićev odvjetnik traži da mu se sudi kao maloljetniku



"U vještačenju je potvrđena autentičnost nesjećanja dijelova događaja, parcijalna amnezija, a to je još jedan od kriterija kojim se utvrđuje bitno smanjena ubrojivost", rekao je Miljević u završnom govoru te naveo kako sve upućuje na nezrelu osobu i traži primjenu maloljetničkog prava.



"U takvoj situaciji bitno smanjene neubrojivosti, smatram da bi trebalo biti primijenjeno maloljetničko pravo", zaključio je Miljević.



S druge strane, tužiteljica Županijskog državnog odvjetništva Natalija Slavica u završnom je govoru istaknula da se na Davida Komšića ne može primijeniti sankcija maloljetničkog zatvora.



"Ovom monstruoznom djelu dodatnu težinu daje činjenica da je ubio Kristinu Krupljan znajući da je trudna što će, nadam se, sud uzeti u obzir prilikom izricanja kazne. Smatram da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu maloljetničkog zakona. Ovdje se ne radi o maloljetničkom deliktu gdje će se svrha postići izricanjem maloljetničkog zakona. Ovakvo kazneno djelo je u zoni počinjenja kaznenih djela odraslih osoba. Tražimo da ga se proglasi krivim, da je usmrtio trudnu djevojku čega je bio svjestan te da ga se osudi po zakonu", rekla je Natalija Slavica.

Tužiteljica: Ovo je jedno od najokrutnijih ubojstava u Hrvatskoj



Navela je da iz svih dokaza proizlazi da je Komšić na okrutan način ubio Kristinu Krupljan te da je "neosporno da se dogodilo jedno od najokrutnijih ubojstava koje pamti hrvatska javnost".



Istaknula je kako je David Komšić nakon ubojstva bivše djevojke otišao do svoje sestrične od koje je tražio čistu odjeću kako bi presvukao onu koja je bila natopljena Kristininom krvlju. Tužiteljica smatra da je to učinio s namjerom da sakrije tragove.



"Možda je bio u šoku, ali je bio dovoljno svjestan da nakon 88 uboda nožem razmišlja o presvlačenju odjeće. Što je tu infantilno? Bila je to vrlo promišljena radnja u cilju vlastite koristi. Iz svih iskaza svjedoka proizlazi da je veza bila mladenačka i turbulentna. Za nijednu nasilnu smrt, pa tako ni za nasilnu smrt Kristine Krupljan, nema nikakvih prihvatljivih objašnjenja.



Optužba smatra da se radi o okrutnom ubojstvu iz bezobzirne osvete zato što joj je, znajući da je u vezi s drugim muškarcem i da je trudna, iz osvete zadao niz ubodno-reznih rana. Neke rane zadane su jakim i srednjim intenzitetom, u automobilu je fiksirao žrtvu rukom što ukazuje na kriminalnu volju. Žrtva se pokušala obraniti, o čemu svjedoče obrambene rane te tragovi tenisica na staklu. Pokušavajte mahati rukom 88 puta i vidjet ćete kako je to dugačko vrijeme, a za Kristinu je to bilo vrijeme puno užasa. Kristina je bila svjesna smrti jer nije umrla odmah i trpjela je teške patnje i to njegovu ponašanju daje elemente okrutnosti.



Uzimajući u obzir sve navedeno, držimo da su ispunjeni svi elementi teškog ubojstva. Dokazano je da joj je kroz dulje vrijeme prijetio, a najviše nasilnim i verbalnim napadima na njezin fizički integritet, oštećenjem njezinih stvari i fizičkim napadima", rekla je tužiteljica Natalija Slavica i podsjetila na prijašnje napade na Kristinu Krupljan od strane Komšića, a zbog jednog iz 2016. se upravo vodi kazneni postupak protiv Davida Komšića i tri okrivljenika koji su napali Kristinu u studenom 2016. kad su joj razbili auto i mobitel.

Suđenje Komšiću trajalo je 2 mjeseca



Podsjetimo, suđenje Davidu Komšiću počelo je 1. veljače ove godine i završeno je u roku dva mjeseca.





Komšić se izjasnio da se ne osjeća krivim za ubojstvo Kristine, a odbio je svjedočiti pa je na sudu puštena snimka njegovog iskaza od 24. veljače 2017. godine u DORH-u. Rekao je da nije osuđivan, nije se želio savjetovati s braniteljem. Rekao je da mu je žao zbog svega te da je u šoku. Ni tada nije htio odgovarati na pitanja. Rekao je i da je vlasnik triju auta: Mercedesa iz 2008. i dvaju Pola, jednog iz 2002., drugog iz 2008.Na prijašnjim ročištima svjedočile su sudska vještakinja Ines Gmajnički koja je utvrdila da je Komšić konzumirao marihuanu ili hašiš u noći ubojstva i stručna suradnica Županijskog suda Matea Babić koja je provela vještačenje nad Komšićem.Najznačajniji dio ročišta bio je upravo prijedlog Matee Babić da se Komšiću sudi kao odrasloj osobi, što znači da bi mogao dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina. Ako bi mu se sudilo prema Zakonu o sudovima za mladež, tada bi mogao dobiti maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora i mogućnost puštanja na slobodnu nakon izdržane jedne trećine zatvorske kazne."Radi se o mladiću od 20 godina koji je odrastao u kvalitativno i kvantitativno funkcionalnoj obitelji, dobrih materijalnih prilika i razvijao se u povoljnim uvjetima uz pozitivne modele identifikacije. Uz razvojne faktore, pokazuje sklonost devijantnom ponašanju.Odluke donosi samostalno bez kritičkog promišljanja. Slijedom svega, moguće je zaključiti da je formiranje identiteta ostvareno. Stoga njegovo ponašanje nije moguće objasniti posljedicom mladenačke nepromišljenosti pa se ne nalažu ni primjene maloljetničkih propisa", rekla je u svom usmenom izvješću Matea Babić.

Ključno svjedočenje sudske vještakinje Mateje Babić



Obrana Davida Komšića predložila je da se izvješće više sudske savjetnice Matee Babić izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Obrana se protivila i ispitivanju Matee Babić jer ga nisu predložile stranke, a obrana smatra da sud ne može na raspravi izvoditi dokaze bez prijedloga stranaka.



Obrana je također htjela da se, ako se iz spisa ne ukloni izvješće Matee Babić te ako bi je se ipak ispitivalo, tijekom njenog ispitivanja isključi javnost radi zaštite osobnog i obiteljskog života okrivljenika, ali i žrtve. Smatrali su da je nepotrebno ispitati socijalnu pedagoginju s obzirom na to da je već pročitano izvješće o socijalnim prilikama okrivljenog Davida Komšića i već su ispitane djelatnice Centra za socijalnu skrb Pešćenica.



Sutkinja je odbila oba prijedloga te je Matea Babić na sudu usmeno predstavila svoje izvješće.



Toksikologinja Ines Gmajnički potvrdila je da su u Komšićevoj krvi pronađeni tragovi konzumacije marihuane, točnije THC. No, nije mogla reći koju količinu marihuane ili hašiša je uzeo.



Na prethodnim ročištima svjedočila je i Kristinina te Davidova obitelj. Svjedočenje njegove obitelji svelo se na optuživanje ubijene Kristine te su svi članovi njegove obitelji stalno ponavljali kako je Kristina izlazila s više muškaraca, kako je lagala da je trudna, a i zaključili su kako su Kristina i David imali normalnu vezu (unatoč tome što je policija ranije zabilježila napad Davida i njegovih prijatelja na Kristinu).

Davidova obitelj na sudu optuživala Kristinu



Dakle, obje Davidove tete su kroz svjedočenje govorile o Kristininu ljubomornom ponašanju i ispadima te o tome kako je često lagala da je trudna.



Za kraj podsjetimo kako su Kristina i David bili u dugogodišnjoj vezi, potom su prekinuli i Kristina je zatrudnjela u vezi s drugim. Kobnu večer bila je na večeri s Davidom kako bi mu sve rekla, nakon čega ju je on ubio u njenom autu ispred zgrade u kojoj je stanovala zadavši joj 88 uboda nožem.



Na kraju još dodajmo, kako je istaknula tužiteljica, da je Kristina bila svjesna smrti jer nije umrla odmah i trpjela je teške patnje.