Prethodne tri godine bile su najtoplije u povijesti mjerenja, što nas čeka 2018.?

PRETHODNE tri godine bile su najtoplije u povijesti mjerenja s toplinskim valovima u Australiji, arktičkom toplinom i nedostatkom vode u Cape Townu, a vremenski ekstremi nastavit će se i u 2018., objavio je UN u četvrtak.



Atlantski uragani i monsunske kiše u Indiji doveli su do toga da je 2017. bila najskuplja godina u povijesti kada se radi o štetama od ekstremnih vremenskih i klimatskih prilika, stoji u godišnjem izvješću Svjetske meteorološke organizacije (WMO) o globalnoj klimi.



Potvrđen trend zagrijavanja



"Godina 2018. počela je tamo gdje je 2017. stala - s ekstremnim vremenskim uvjetima koji uzimaju ljudske živote i uništavaju imovinu", napisao je u izvješću glavni tajnik WMO-a Petteri Taalas.



Studija je potvrdila ranije zaključke da je 2016. bila najtoplija u povijesti mjerenja koja sežu do 19. stoljeća, a 2017. i 2015. su na drugom mjestu.



To potvrđuje trend zagrijavanja za koji Svjetska meteorološka organizacija krivi emisije stakleničkih plinova.



Što se tiče 2018., dosad se pokazalo da "Australija i Argentina pate od ekstremnih toplinskih valova, suša se nastavlja u Keniji i Somaliji, a Cape Town bori se s nedostatkom vode", kaže izvješće.Taalas je kazao da su neobično visoke temperature na Arktiku 2018. u suprotnosti sa žestokim zimskim olujama u Europi i sjevernoj Americi.Godine 2015. gotovo 200 država obvezalo se prebaciti gospodarstvo s fosilnih goriva, u okviru Pariškog klimatskog sporazuma.Američki predsjednik Donald Trump, koji ne vjeruje da su emisije stakleničkih plinova glavni uzrok zagrijavanja planeta i općenito sumnja u teoriju globalnog zatopljenja, najavio je povlačenje iz tog sporazuma te u Americi promovira uporabu plina, nafte i ugljena.