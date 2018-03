Priča oko Agrokora se intenzivira, izvukli smo 5 ključnih stvari

Foto: Filip Kos/Pixsell, Boris Scitar/Večernji list/Pixsell



VLADIN povjerenik za Agrokor Fabris Peruško objavio je prošlog tjedna dokumente iz kojih se može iščitati što Agrokorovi vjerovnici mogu očekivati od nagodbe.



U vodiču za model namirenja (Entity Priority Model, EPM) razrađen je model nagodbe koji je zacrtao Ante Ramljak, prema kojemu će najbolje proći i naplatiti puni iznos dvije grupe vjerovnika: oni koji imaju razlučno pravo i sudionici roll up kredita. U međuvremenu, Peruško se pohvalio da će uskoro vratiti Sberbank u igru, pa smo pobrojali nekoliko ključnih stvari.



1. Procijenjena je vrijednost Agrokorovih kompanija



Premda iritira širina raspona, prvi put objavljena je procjena vrijednosti Agrokorovih kompanija. One vrijede od 1,8 do 3,8 milijardi eura. Ukupna potraživanja svih vjerovnika iznose 6,7 milijardi eura jer izvanredna uprava računa u svojim tablicama na povratak Sberbanka.



Najbolje je procijenjena Jamnica, između 393 i 577 milijuna eura, slijedi Ledo između 224 i 348 milijuna eura, Belje između 150 i 368 milijuna eura te Konzum između 140 i 336 milijuna eura. Mercator je prošao bolje nego Konzum u najvišoj varijanti, najniže na 761 milijun eura a najviše na 1,5 milijardi eura, no nije pod izvanrednom upravom i ima veliki dug pa će vjerovnici od te imovine najviše moći naplatiti 431 milijun eura.



2. Novi kredit za vjerovnike – koji će se u cijelosti naplatiti



U dokumentima objavljenim na stranicama Agrokora navodi se i koje će se tražbine u potpunosti naplatiti. To je 530 milijuna eura osiguranih potraživanja (razlučna prava na nekretninama) koja će se isplatiti novim kreditom. Kada se tome pribroji roll up kredit koji moraju vratiti od 1,1 milijardu eura, jasno je da novi kredit mora biti 1,6 milijardi eura.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U najlošijem scenariju sva imovina vrijedi 1,8 milijardi eura, što znači da bi preostali vjerovnici koji nisu u jednoj od ovih dviju grupa (razlučni ili roll up) mogli podijeliti tek 200 milijuna eura, što znači da bi njihov otpis bio ogroman.U najboljem scenariju imovina vrijedi 3,8 milijardi eura, pa kad se rezervira od toga 1,6 milijardi za novi kredit, ostalim vjerovnicima preostaje 2,2 milijarde eura. Otpisi se procjenjuju od 70 posto ili čak 90 posto, no mogli bi pasti na 50 do 80 posto poništi li se 1,1 milijarda eura koja se odnosi na međusobna potraživanja Agrokorovih tvrtki.Najavljena je mogućnost potpisivanja ugovora sa Sberbankom, Agrokor bi odustao od osporavanja njihova potraživanja od 1,1 milijardu eura, a oni bi zauzvrat odustali od tužbi koje su pokrenuli protiv Lex Agrokora. Iako je Sberbank zapravo bio prisutan i dosad kroz privremeno vjerovničko vijeće, jasno da ne bi mogao ući u stalno jer im je Ramljak osporio tražbine. Uspiju li se dogovoriti s Peruškom, ruska banka ulazi u stalno vjerovničko vijeće koje će biti formirano do kraja svibnja i koje glasa o nagodbi.Dobavljači bi imali prilično mali udjel u novom Agrokoru, Poslovni dnevnik piše da bi mogao iznositi tek 3-4 posto, dok bi sve ostalo imali financijski vjerovnici. No treba imati na umu da su dobrim dijelom isplaćeni prije nagodbe. Izvanredna uprava na nedavnom brifingu objašnjavala je da im je, uračuna li se i granični dug, ukupno isplaćeno oko 80 posto duga – starog i graničnog.