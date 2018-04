PRIČALI SMO SA ŽRTVOM SPLITSKOG FRATRA "Imao sam 15 godina kada je nasrnuo na mene u sakristiji"

Foto: 123rf

SUSPENDIRANI fratar splitskog samostana Svetog Frane prijavljen je za seksualno zlostavljanje prije punih sedam godina. Žrtva je nedavno sasvim slučajno doznala da je konačno suspendiran i da je Crkva organizirala predistražni postupak sa svojim sucem istražiteljem.

"Nisam mogao vjerovati u to što čujem. A ja sam ga prijavio još 2011. godine. Tada mi je rečeno: "U jako lošem je stanju, imao je dva moždana udara." Izazvali su kod mene empatiju, Stockholmski sindrom. Ništa tada nisu napravili, a sada sam sasvim slučajno doznao da je suspendiran i da se pokrenuo postupak. Dao sam tako i ja svoj iskaz, ali ovo što se sada vodi protiv njega inicirano je drugom prijavom, rekli su mi da još ima svjedočanstava oštećenih", priča naš sugovornik.

"Od tog dana posjećujem psihijatra, i danas imam napadaje tjeskobe i gušenja"

U nekoliko navrata raspitivao se što je s njegovim slučajem, ništa nije uspio doznati. Fratra nije prijavio policiji i Državnom odvjetništvu jer nema povjerenja u institucije, a o svemu ne znaju ništa ni njegovi roditelji, praktični vjernici.

"To bi ih satralo. Nitko od mojih ne zna, ne smiju za to znati. To je tajna koju moram čuvati samo za sebe. Dogodilo se to sve davno, krajem 90-ih. Imao sam tek 15 godina. Fratar je na mene nasrnuo u sakristiji. Ne bih o detaljima jer je bilo gadljivo. Pobjegao sam iz crkve, u nju sam se vratio tek kada sam čuo da su ga premjestili i da je došla nova garnitura kvalitetnih ljudi. Bio je među njima i moj ispovjednik. Čuo je moju priču i rekao mi da to moram prijaviti. Na kraju sam to i učinio, ali bez ikakvog efekta. Ništa se nije dogodilo. Govorili su mi kako je to sada star i bolestan čovjek. A ja sam nakon tog događaja završio na tabletama. Od tog dana posjećujem psihijatra. I danas imam napadaje tjeskobe i gušenja", kaže nam.

"Što su čekali sve ove godine?"

Franjevci su mu tvrdili kako ništa nisu sakrili.

"Ali ništa nisu napravili. Rekli su mi da čovjek umire. Lagali su mi od samog početka. Provincijal ga je štitio sve ovo vrijeme. Nije me nazvao i pitao kako mi je. Odgovornost je onih koji su znali, a sve su to pokrivali. Sada su mi, pak, kazali da je politička volja da se ovo sve riješi. Nisam sebi mogao doći. Ja sam igra nekakve političke volje? Što su čekali sve ove godine? Da čovjek napuni 80 godina? Ja tražim ispriku, da se ta osoba udalji s tog mjesta da ne počini još kome štetu i da mi se da satisfakcija, odnosno, namiri šteta zakonitim putem", kazao nam je naš sugovornik.

Pedofiliju u Svetom Frani istražuju policija, DORH i Vatikan

O svemu je izvijestio i Vatikan, Papinsku komisiju za zaštitu maloljetnika. Dobio je potvrdu da su zaprimili njegov slučaj i da je stavljen u proceduru.

U slučaj se jučer uključila policija, a danas i Državno odvjetništvo. Od Nadbiskupije je zatraženo da im se dostave svi materijali vezani za prijave i postupak koji je Crkva do sada odradila. Kao što smo jučer izvijestili, fratra je prijavio gvardijan samostana fra Žarko Relota, koji je ujedno i policijski kapelan. Unatoč tome, policija je za cijelu priču doznala tek nakon što je Nadbiskupija objavila priopćenje o svojoj istrazi. Zapravo se radi o odgovoru na Indexov upit oko suspenzije i istrage za pedofiliju.