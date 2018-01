Prijavi se za stipendiju! Američko obrazovanje priprema te za poslove budućnosti

Foto: PR foto

Fokus na razvoj praktičnih znanja, ali i vještina za poslove budućnosti



RIT Croatia, međunarodni kampus američkog sveučilišta RIT, provodi visokoobrazovne studije koji uspješno i učinkovito pripremaju mlade ljude na poslovni svijet koji ih čeka nakon diplome. Uz tehnologiju koja se sve više razija, puno se govori o poslovima budućnosti i o tome kako će roboti preuzimati mnoge poslove koje danas obavljaju ljudi. Obrazovanje ne samo da treba pratiti spomenute promjene, ono mora biti aktivno uključeno u cijeli taj proces.









10 vještina za tržište rada u 2020 prema World Economic Forumu





„Naš je posao adekvatno pripremiti studente za poslove budućnosti; poslove koji još ne postoje te nastaju tijekom njihova studija, čak i nakon što diplomiraju. U tom smislu vrlo je važno naučiti studente kritički promotriti problem, ali i kontinutirano širiti njihove horizonte. Govorim o razvoju T-shaped vještina i diplomantima koji imaju potrebnu dubinu specijalističkih znanja i širinu općeg znanja. U tom je smislu opće obrazovanje (General Education) prednost studiranja na našem koledžu.“, govori dr.sc. Francis Brassard, prodekan koledža za kolegije općeg obrazovanja te dubrovački kampus.Uz specijalistička znanja, svi naši studenti u programima imaju i opće obrazovanje koje je sastavni dio američkog obrazovanja. U praksi, to znači da primjerice IT student RIT Croatia uz klasične IT predmete dobiva i predmete poput psihologije i filozofije. To će studentu omogućiti da bolje razumije i okruženje i potrebe tržišta što je posebice važno kada bude koristio / la svoja specijalistička znanja u razvoju tehnoloških proizvoda. Kroz te predmete, studenti razvijaju vještine poput kritičkog razmišljanja, koje World Economic Forum svrstava u top 5 vještina koje će poslodavci tražiti u budućnosti, a zanemareni su u mnogim obrazovnim sustavima.„Razvoj tzv. soft skills također je sastavni dio obrazovanja koje nudimo. Svi studenti, bez obzira na smjer, rade na praktičnim projektima, surađuju s kolegama (ponekad i s onima na različitim kontinentima) te tako razvijaju komunikacijske i prezentacijske vještine. Istraživanje koje smo proveli na više od 20 kompanija s kojima redovito surađujemo pokazuje njihovo izrazito zadovoljstvo našim studentima, a posebice njihovom snalažljivošću, proaktivnošću, točnošću i preciznošću te primjenom teorijskog znanja u praksi.“, dodaje dr.sc. Irena Guszak Cerovečki, prodekanica koledža za studijske programe koledža i zagrebački kampus.Već godinama pomažemo studentima da uz nepovratne financijske potpore i stipendije studiraju na RIT Croatia. Svake godine u te svrhe izdvajamo više od 2,6 milijuna kuna, a možda će te zanimati neki od razloga da se prijaviš:

