Prije 25 godina počela je operacija Maslenica, vojna akcija kojom je opet povezan sjever i jug Hrvatske

Screenshot HRT

PRIJE 25 godina vojno-redarstvenom operacijom (VRO) Maslenica u 72 sata Oružane snage Republike Hrvatske (OS RH) oslobodile su bitne strateške točke koje su bile pod okupacijom vojske tzv. Republike Srpske krajine te je omogućeno ponovno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske, a središnja svečanost obilježavanja jedne od najžešćih operacija iz Domovinskog rata održat će se u zadarskom HNK.



Operacija Maslenica bila je nužna jer je okupacijom trećine hrvatskoga teritorija 1991. godine srpski agresor komunikacijski presjekao Hrvatsku na dva dijela na području Novskog ždrila te je bilo ugroženo cijelo hrvatsko primorje i gotovo prekinuta prometna povezanost između sjevera i juga Hrvatske, koja se zbog toga otežano odvijala preko otoka Paga. Počela je u 6 sati ujutro 22. siječnja 1993. godine i u njoj su po prvi puta u zajedničkom napadu angažirane kopnene, pomorske i zračne snage OS RH.



Povezivanje sjevera i juga Hrvatske



Glavni ciljevi operacije postignuti su već nakon 72 sata te je deblokiran Zadar u čijemu je zaleđu tijekom tri dana oslobođeno i petnaestak sela, kao i bitne strateške točke - zrakoplovna baza Zemunik te Novsko ždrilo, čime je ponovno omogućeno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske.



Samo nekoliko mjeseci poslije izgrađen je, naime, pontonski most na Novskom ždrilu koji je potkraj srpnja 1993. godine pušten u promet. Njime se prometovalo sve do izgradnje novog Masleničkog mosta 1997. godine.



Glavne napadačke udare tijekom operacije izvršili su pripadnici profesionalnih gardijskih brigada, a za obrambeno djelovanje angažirani su pripadnici pričuvnih brigada. Od 22. do 25. siječnja u akciji je poginulo 13 branitelja, a u iduća dva dana još šest. No, u snažnim topničko-raketnim i tenkovskim, a povremeno i pješačko-diverzantskim napadima neprijatelja koji su uslijedili odmah nakon operacije, do 31. ožujka broj poginulih hrvatskih branitelja popeo se na 127.



Operacija Maslenica počela je istodobnim napadima kojima su u više smjerova potisnute neprijateljske snage prema Zemuniku, prometnicom Zadar-Maslenica prema Benkovcu, uz obalu prema Rovanjskoj i dalje prema Obrovcu. Tijekom slijedeća tri dana trajale su borbe u kojima je oslobođen Novigrad, Kašić, Maslenica i Smoković, na Velebitu su OS RH izbile na crtu Sveti Rok - Mali Alan - Tulove grede - Bobija, a 25. siječnja ovladale Škabrnjom i jakim neprijateljskim uporištem na Ražavljevoj glavici.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Odmah nakon operacije, na sinjskoj bojišnici je 27. i 28. siječnja, provedena i oslobodilačka akcija na brani Peruća, čime je otklonjena prijetnja srpske vojske da će srušiti branu što bi imalo katastrofalne posljedice.Program svečanog obilježavanja 25. obljetnice operacije Maslenica u Zadru je počeo u subotu ceremonijom postavljanja zastave Republike Hrvatske koja je spuštena sa zvonika katedrale Sv. Stošije, a nakon toga je na nebu iznad grada svoje umijeće predstavila akrobatska grupa "Krila Oluje“. Na Obali kralja Petra Krešimira IV. građani od subote do ponedjeljka mogu obići i taktičko-tehnički zbor opreme i naoružanja OSRH.Danas program počinje budnicom Gradske glazbe zadarskim ulicama, a potom će biti položeni vijenci na Središnjem križu na Gradskome groblju te na spomen obilježju 3. bojne 4. gardijske brigade Imotski sokolovi u Ulici Ante Starčevića i zapaljene svijeće kod Spomenika svim poginulim braniteljima zadarskog područja u parku uz Trg kneza Višeslava.Slijedi mimohod postrojbi OS RH i MUP-a s ratnim zastavama od Spomenika hrvatskim braniteljima u uvali Jazine do HNK, te prelet tri helikoptera Kiowa Warrior iznad Gradskog mosta. U 11,30 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar počinje središnja svečanost kojoj su pokrovitelji predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković.U svečanoj dvorani zadarskog sveučilišta bit će održan i znanstveni kolokvij povodom 25. obljetnice VRO Maslenica '93.