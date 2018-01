Prije pet godina u Zagrebu je pao rekordan snijeg. Kad ga možemo očekivati ove godine?

Foto: Index



NA DANAŠNJI dan prije točno pet godina Zagreb je zatrpan snijegom. Palo ga je više od pola metra, konkretno 68 centimetara.



Podsjetimo, već u prijepodnevnim satima 14. siječnja 2013. godine u Zagrebu je izmjereno 30 centimetara snijega, a do kraja dana razina snijega dosegla je 68 centimetara, što je najviše otkad se mjeri visina snijega u glavnom gradu.



Gradski promet kolabirao je unatoč ralicama koje su cijeli dan bile na cestama, a taksi prijevoznici bili su zatrpani pozivima građana. Mnogi su odlučili na posao otići pješke, a čekaonice traumatoloških prijema bile su prepune ljudi koji su pali i ozlijedili se.



Ovu zimu je pak obilježilo natprosječno toplo vrijeme, a snijeg u Zagrebu je padao vrlo malo ili nikako.



Kad možemo očekivati snijeg? Ne tako brzo





Ako je suditi po prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u sljedećem razdoblju nešto malo snijega može se očekivati tek u gorskim predjelima, ali i takav snijeg će biti na granici s kišom.Kako je za Index danas rekao dežurni prognostičar DHMZ-a, do sredine sljedećeg tjedna čeka nas promjenjivo vrijeme."Može biti tek nešto malo oborina, na granici kiše i snijega, i to u gorskim predjelima. U nizinama je tek mala vjerojatnost za oborine", rekli su nam u DHMZ-u, pa za sredinu sljedećeg tjedna najavili novo zatopljenje."Od utorka i srijede opet idemo prema toplijem vremenu", kažu u DHMZ-u, ali dodaju kako ni to zatopljenje, po svemu sudeći, neće potrajati.Naime, u utorak će zapuhati i umjereno do jako jugo i jugozapadnjak uz porast temperature zraka."Postoje neke naznake da krajem sljedećeg tjedna stiže jače pogoršanje vremena, ali te prognoze ipak još treba potvrditi", zaključuju u DHMZ-u.