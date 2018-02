PROČITAJTE PISMO Medved je Obuljen pisao kako bi trebao izgledati program HRT-a

Foto: Hina, Index

INDEX je u posjedu pisma iz lipnja 2017. godine koje potpisuje Tomo Medved, upućenog ministrici kulture, a napomenuto je i da se dostavi Programskom vijeću HRT-a. U njemu Medved predlaže ministrici da bi na HRT-u trebalo biti više programa posvećenog Domovinskom ratu.

To je prilično zanimljivo u kontekstu afere iz siječnja, vezane za prikazivanje filma Ministarstvo ljubavi na HRT-u. Podsjetimo, prije otprilike mjesec dana jedna od glavnih tema u javnosti bilo je prikazivanje filma Ministarstvo ljubavi na javnoj televiziji.

Tada su udovice poginulih branitelja čak ispred ulaza na HRT održale konferenciju na kojoj su otkrile kako im je ministar branitelja Tomo Medved pročitao pismo koje će poslati HRT-u s ciljem da se sporan film ne prikazuje.



"Ovim putem moramo se obratiti premijeru. Tražimo od vas objašnjenje tko to na HRT-u ne želi poslušati riječ i apel našeg ministra hrvatskih branitelja. Tko to ima jaču i veću moć od ministra vaše i naše vlade, ako je ministar na sastanku zajedno sa svim udrugama iz rata tražio u pisanom obliku da se poražavajuća komedija ne prikazuje na javnoj televiziji, a koju i mi financiramo iz proračuna", rekle su udovice branitelja na okupljanju na Prisavlju 11. siječnja.



Index je tada pričao s Rozalijom Bartolić, predstavnicom udovica poginulih branitelja. Ona nam je kazala kako im je Medved tada rekao kako će poslati pismo.



"Rekao je da će poslati. Da li je poslao ili nije, ja ne znam. Možda čak i nije. Rekao je da će poslati. On je nama pročitao tekst koji će on poslati. I mi smo se složili s tekstom koji treba ići na HRT. Da li je on to poslao ili nije poslao, ja to ne znam. Dakle, možda i nije. Ako su oni rekli da nisu, onda nisu", rekla nam je Bartolić tada.



Nekoliko dana kasnije je u saboru premijer Plenković rekao kako, koliko on zna, Medved nikakvo pismo nije slao.



"Koliko ja znam, ministar Medved nije slao nikakvo pismo koje bi upućivalo na to da je htio utjecati na uređivačku politiku HRT-a. Ovo je već treće pitanje koje aludira na cenzuru i slobodu medija. To je valjda nekakav ogulinski sindrom", rekao je Plenković ciljajući na tada nedavni SDP-ov team building u Ogulinu. I tako je nekako ta priča završila.

U lipnju 2017. pisao Obuljen, predlagao da HRT ima više filmova o Domovinskom ratu



No Index je u posjedu jednog drugog, starijeg pisma, iz lipnja 2017. godine. Njega potpisuje Tomo Medved, a upućeno je ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek.



Naslov pisma je "Nova programska shema HRT-a", a osim ministrici kulture pismo je, među ostalima, kako se vidi na dnu istog, trebalo dostaviti Programskom vijeću HRT-a.



U njemu Medved ministrici kulture piše kako bi u programu HRT-a veći naglasak trebalo staviti na "promicanje istine o Domovinskom ratu", ali i o ratu u BiH.



''Poštovana ministrice Obuljen Koržinek,polazeći od činjenice da je Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno štititi vrijednosti Domovinskog rata i interese hrvatskih branitelja i stradalnika, a nastavno na već realizirani sadržaj kroz sklopljeni Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske koji ističe 31. prosinca 2017. godine, te se donošenje novog očekuje tijekom ove godine, ovim putem molimo Vas da se kao resorno ministarstvo i sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, u okviru svoje nadležnosti u komunikaciji s nadležnima s Hrvatske radiotelevizije zauzmete za više televizijskog i radijskog dokumentarističkog sadržaja o obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu.Mišljenja smo da bi se prilikom izrade nove programske sheme HRT-a veći naglasak trebao staviti na povećanje proizvodnje, samoproizvodnje i objavljivanje dokumentarnih i igranih filmova, serijala te kratkih formi namijenjenih promicanju istine o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj i očuvanju digniteta svih hrvatskih branitelja i stradalnika.S obzirom da je u Domovinskom ratu sudjelovao i velik broj hrvatskih branitelja iz susjedne Bosne i Hercegovine, a uzimajući u obzir i činjenicu velikog stradavanja hrvatskog naroda u BiH, iznimno važnim smatramo osiguravanje programskih sadržaja koji će rasvjetljavati i odražavati tijek tamošnji ratnih događaja i sudbina ratnih sudionika i stradalnika. Držimo da bi se takvom zajedničkom suradnjom više štitilo dostojanstvo svih hrvatskih branitelja koji su najzaslužniji za slobodu koju danas uživamo'', stoji u pismu koje je u lipnju 2017. godine Medved uputio ministrici kulture i Programskom vijeću HRT-a.





Pitali smo člana Programskog vijeća HRT-a o pismu

Za komentar smo upitali Nikolu Baketu, člana Programskog vijeća HRT-a. On nam je rekao kako su spomenuto pismo dobili.



"Mi smo to dobili. To se kratko komentiralo, međutim ništa značajnije spomenuto. Jučer je na sjednici to opet spomenuto, mislim da je baš kolegica Sever spomenula to pismo.



On se obraća direktno ministrici Obuljen koju je molio da se intervenira u određene stvari. Mislim da je takav način komunikacije u najmanju ruku neprimjeren. S druge strane, nije bio namijenjen onima koji zaista uređuju program, a to su urednici. Tako da nije bilo nekog izravnog miješanja u to. Programsko vijeće HRT-a po svojim ovlastima ne sudjeluje u kreiranju programa. Mi raspravljamo o emitiranom programu. To se odnosilo na programsku shemu, mi ne odlučujemo što će u njoj biti, ali dajemo neobvezujuće mišljenje. Da je čak bilo i izravno naslovljeno na nas, mi nemamo utjecaj da nešto mijenjamo po pitanju sheme", kaže Baketa za Index.



Pitali smo ga i je li Programsko vijeće HRT-a ikad dobilo ikakvo pismo vezano za film Ministarstvo ljubavi.



"Na programsko vijeće nikada ništa nije došlo", kaže Baketa.