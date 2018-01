Pročitali smo interni dokument PBZ carda s uputama za građane koji imaju Amex, evo što piše u njemu

Foto: Index

KORISNICI American Expressa mogu odahnuti. Iako od 2020. godine PBZ Card više neće izdavati popularni Amex, neće ni odjednom početi naplaćivati dugove po potrošačkim kreditima, niti rate nakon što im istekne ugovor s kartičarskim divom.

Index je na uvid dobio interni dokument PBZ Carda s uputama za zabrinute korisnike. Zaposlenici PBZ-a dobili su nalog da s korisnicima ne komuniciraju pisanim putem nego samo usmeno, tako da je moguće da neki od odgovora u dokumentu nisu posve točni ili da ni sam PBZ Card nije siguran što će se s njihovim karticama i dugovanjima događati u budućnosti.

"Na naplatu Vam ništa neće doći odjednom. Korisnicima će biti omogućeno da i nadalje sve svoje obaveze, bez obzira kada je potrošnja nastala, bilo da je riječ o obročnoj otplati bez kamata i naknada, potrošačkim kreditima i drugim pogodnostima, nesmetano i kontinuirano podmiruju prema ranije ugovorenoj dinamici i nakon 31. prosinca 2019. godine", stoji u dokumentu PBZ Carda koji smo dobili na uvid.

Službeni odgovor PBZ Carda nismo dobili

Isto pitanje na koje odgovaraju ovim putem postavili smo i mi PBZ Cardu, međutim ni nakon nekoliko dana nismo dobili odgovor.

Jedan od problema s kojima se American Express suočio u Europskoj uniji je i ograničavanje provizija, zbog čije je visine Amex na zlu glasu među trgovcima. Direktivom Europske komisije provizije bi morale biti ograničene na 0,3 posto, što bi značajno smanjilo prihode Amexa u Europi.

Hrvatski trgovci ipak se ne mogu nadati da će im Amex do konca 2019. godine značajno smanjiti provizije.

"Visine ugovornih naknada za prihvaćanje American Express kartica će, se kao i do sada, korigirati ovisno o volumenu i obimu poslovne suradnje, uvažavajući sve troškovne komponente koje utječu na formiranje naknada za prihvaćanje American Express kartica", stoji u dokumentu PBZ Carda koji smo pročitali. U prijevodu to znači da će Amex, kao i do sada, naplaćivati manje provizije onima koji imaju više prometa, a više onima koji manje uprihode.

PBZ Card će i dalje, sve do kraja 2019. godine, izdavati nove American Express kartice, ali rok njihovog važenja isticat će zajedno s licencom koju je krovna kompanija odlučila prekinuti. Jednako tako će korisnici Amexa koji skupljaju bodove preko Membership rewards programa svoje pogodnosti i dalje moći koristiti. Jednako tako će i trajni nalozi ostati na snazi dok ih korisnici ne opozovu. Međutim, u dokumentu PBZ Carda ne stoji što će se dogoditi nakon što njihove kartice prestanu važiti. Tada će, vjerojatno, potrošači morati trajne naloge prebaciti na druge račune ili kartice.

Na pitanje o tome što će PBZ Card učiniti da zadrži postojeće korisnike, a prema našim informacijama u Hrvatskoj je izdano nešto manje od pola milijuna American Express kartica, u PBZ Cardu nemaju pravog odgovora.

"U tijeku su aktivnosti kojima bismo korisnicima American Express kartica i poslovnim partnerima omogućili daljnje nesmetano korištenje svih usluga i uz njih vezanih pogodnosti", napisali su u PBZ Cardu u internom dokumentu.

Za svoj novac ne trebaju se brinuti ni trgovci. PBZ Card ih uvjerava da će ga i dalje dobivati ugovorenim ritmom.

Diners bez promjena

Na sličan način kao i American Express posluje i Diners Club, međutim iz Erste banke, koja je ekskluzivni partner Dinersa u Hrvatskoj, Indexu su odgovorili da se njihovim korisnicima neće promijeniti baš ništa. Neki od njih bili su zabrinuti što su nedavno dobili kartice sa znatno kraćim rokom važenja. Iz Erstea to objašnjavaju namjerom da u sljedećih godinu dana pređu na novu tehnologiju kartica te da zbog toga nisu izdavali kartice s uobičajenim rokom važenja.