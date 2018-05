Profesor optužen za pedofiliju nesmetano radi u tri škole u Daruvaru i Bjelovaru

Screenshot: RTL

U OVOM TRENUTKU, kao i tijekom dva prethodna mjeseca, srednjoškolce na području Daruvara i Bjelovara poučava profesor s pravomoćnom optužnicom za spolno zlostavljanje djece.



Još je šokantnije to što su za optužnicu znali u Ministarstvu obrazovanja. Znao je i bjelovarsko-bilogorski župan. No nitko nije reagirao, javlja RTL.



RTL doznaje da sporni profesor i danas radi s djecom, i to u nekoliko škola. Protiv njega je podignuta optužnica za spolno zlostavljanje dvoje djece mlađe od 15 godina.



Ravnateljica jedne od škola u Bjelovaru tvrdi da u trenutku zaposlenja to nije znala te da je profesor imao potvrdu o nekažnjavanju.



"Ja samo mogu reći da smo mi potpuno poštivali postupak, imamo sve potvrde da kolega nije kažnjavan", rekla je Biljana Balenović, ravnateljica jedne srednje škole u Bjelovaru.



Bez odgovora iz Ministarstva



Profesoru je optužnica potvrđena 1. ožujka u Šibeniku. Na bjelovarskom području radi u nekoliko škola, čak i u jednoj daruvarskoj. O svemu ovome Anita Papa iz Udruge Lavice obavijestila je prije nekoliko dana Ministarstvo obrazovanja, ali i bjelovarsko-bilogorskog župana.



"Nitko se nije udostojio uopće poslati odgovor. Koliko sam upoznata, nitko nije čak ni obavijestio ravnatelje tih škola", ističe Anita Papa iz Udruge Lavice.



Ministarstvo je reagiralo tek na upit RTL-a, jednom rečenicom. "Odmah po primitku, podnesak je upućen u proceduru radi daljnjeg postupanja, odnosno provođenja upravnog postupka i postupka nadzora".