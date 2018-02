Prognostičari konačno pogodili prognozu :), snijeg je u gotovo cijeloj zemlji, i dalje pada

Foto: Nikola Čutuk/Pixsell, DHMZ



PREMA jutrošnjim podacima DHMZ-a snijeg je konačno pao i u nizinskim predjelima zemlje. Nema ga puno, tek par centimetara u najvećem dijelu Hrvatske, primjerice u Sisku, Varaždinu, Virovitici, Velikoj Gorici, Krapini ima ga oko 5 centimetara. U gorskim predjelima ima ga i do 62 centimetra u Delnicama te 120 centimetara na Zavižanu.



Snijeg jutros i dalje pada u Podravini i Slavoniji, u okolici Zagreba, a temperature su desetak stupnjeva niže nego jučer u isto vrijeme.



Temperature su na kopnu oko nule, stupanj dva, više ili niže, dok su na moru, gdje u većem dijelu pada kiša, oko 10 stupnjeva. U Dubrovniku je primjerice izmjereno 14 stupnjeva u osam sati ujutro, dok je u Šibeniku tek 4!





I danas će padati snijeg



Tijekom dana očekuje se pretežno oblačno, u unutrašnjosti povremeno uz susnježicu i snijeg, a na Jadranu kiša. Na kopnu se mjestimice očekuje stvaranje debljeg snježnog pokrivača, osobito u gorskim predjelima.



U Dalmaciji ponegdje može biti obilnije oborine, a na sjevernom Jadranu i malo snijega nošenog jakim vjetrom.Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a u Dalmaciji veći dio dana povremeno jugozapadnjak i jugo.Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, u unutrašnjosti od -2 do 3, u gorju i malo niža, na sjevernom Jadranu od 3 do 8, a u Dalmaciji između 10 i 15 °C.U nedjelu nas, prema prognozi DHMZ-a, očekuje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U noći i ujutro u Dalmaciji je mjestimice još moguća slaba kiša, a u gorskoj Hrvatskoj snijeg. Ponegdje na kopnu može biti magle ili sumaglice.Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu umjerena bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -5 i -2, na Jadranu od 3 do 7. Najviša dnevna između 2 i 6 na kopnu te od 7 do 10 °C na obali i otocima.

U ponedjeljak se očekuje uglavnom suho, ujutro mjestimice uz maglu i postupno sve hladnije. Vjetar uglavnom slab. U utorak oblačnije, uz mogućnost za susnježicu i snijeg.