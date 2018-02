PROGNOZA PO GRADOVIMA Stiže obilni snijeg, padat će danima. A onda i ledeni val sa sjevera

Foto: Nikola Cutuk/Pixsell, DHMZ

VELJAČA se nastavlja u zimskom ugođaju.



Dok će oblačno vrijeme i zimski uvjeti sa susnježicom i snijegom biti obilježje idućeg tjedna na kopnu, pogotovo u gorju uz snježni pokrivač, na Jadranu će sljedeće dane obilježiti jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti i olujna. Uz to će povremeno biti i kiše, a na hladnijem sjevernom dijelu vjerojatno i pahulja nošenih burom.



Idućih dana na kopnu će biti pretežno oblačno s oborinama te hladno. Povremeno će padati snijeg, pri čemu će novog snježnog pokrivača biti osobito u gorskim predjelima, a u nizinama, većinom na istoku, najvjerojatnija je susnježica. Ozbiljniji snijeg izgledan je u četvrtak, kada će temperatura posvuda biti niža. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, javlja HRT.



Na Jadranu će od srijede bura ponovno jačati, osobito na sjevernom dijelu, gdje će biti i problema u prometu. Na južnom Jadranu bit će i istočnjaka i juga. Uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno će padati kiša, češće i više u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre, gdje će biti hladnije, vjerojatna je i susnježica i snijeg, osobito u četvrtak i petak.

Zima pokazuje zube



Kako bismo doznali što nas točno čeka ovog tjedna, razgovarali smo s meteorologom DHMZ-a. Podsjećamo kako su modeli sigurniji i precizniji iz dana u dan, a prema podacima koje smo dobili, zima je odlučila pokazati zube na samom kraju.



Iz DHMZ-a su nam poručili kako se prema prognostičarskim modelima radi o najsnježnijem tjednu ove zime. Očekuje se kako će dva do tri dana padati dosta jak snijeg. Sutra se očekuje stvaranje snježnog pokrivača od pet do deset centimetara u većini krajeva, dok će snijeg biti jači u unutrašnjosti pri kraju dana.



Ipak, glavnina snijega očekuje se od srijede do petka. Snijeg će tada padati gotovo neprestano, s tek mjestimičnim prekidima.



U DHMZ-u tako u srijedu očekuju tijekom dana u unutrašnjosti 5 do 15 centimetara snijega, a u gorju i 30 centimetara. Isto se očekuje i u četvrtak na kopnu, a u gorju se očekuje opet od 20 do 30 centimetara snijega. U petak se pak u unutrašnjosti očekuje još 15 do 20 centimetara snijega, a u gorju do 30 centimetara.



S obzirom na to da će temperature biti niske i da će ostati niske nakon prestanka pada snijega, snijeg se neće topiti pa će se neko vrijeme zadržati na tlu.



U Lici i Gorskom kotaru očekuje se i do metar snijega



Očekuje se, dakle 20, ponegdje i 40 do 50 centimetara snijega u središnjim i istočnijim krajevima, dok se pak u Lici i Gorskom kotaru očekuje 50 do 90 pa i 100 centimetara snijega.Posebno problematično vrijeme bit će u srijedu u Lici i Gorskom kotaru gdje se očekuje bura koja će stvarati snježne zapuhe.Kako nam kaže dežurni prognostičar DHMZ-a, ralice će čistiti ceste jer sve informacije od DHMZ-a imaju, ali se u ovakvim situacijama novi snježni pokrivač stvara i do pola sata nakon prolaska ralice. Bura se očekuje već danas, ali će sutra oslabiti, a pojačat će se ponovno od utorka navečer pa će u srijedu mjestimice puhati i orkanska bura.U petak će se djelomice razvedriti, što će dovesti do osjetnog pada temperature, koja će pasti i ispod -10 °C u jutarnjim satima, a dnevne će se zadržati između -3 i 0 °C. Snijeg će se stoga na tlu zadržati barem početkom sljedećeg tjedna.Iz DHMZ-a poručuju kako je pred nama pravi zimski tjedan, kako po količini snijega koja će pasti tako i po temperaturama.Što se tiče glavnog grada, oborine se očekuju sutra krajem dana, kada se očekuje stvaranje snježnog pokrivača do 5 centimetara. U srijedu se očekuje 5 do 10 centimetara snijega koji će u četvrtak narasti do 15 centimetara snijega, a u petak se očekuje do 20 centimetara snijega. Sve skupa, ovisno o dijelu grada, Zagreb bi mogao imati od 15 do 40 centimetara snijega do petka.Na Sljemenu se pak očekuje sigurno preko pola metra snijega. Podsjećamo da na Sljemenu već ima 78 centimetara snijega, a očekuje se barem još 60 do 70 centimetara do kraja petka.

Nakon snijega - debeli minusi



I dok se u petak očekuje prestanak oborina u većem dijelu zemlje, meteorološki servisi najavljuju kako će se u Europu probiti arktička fronta koja će u cijeloj Europi donijeti niske temperature, mjestimice i za 15 stupnjeva niže nego što su bile prošlog tjedna.



Crometeo piše kako prognostički modeli najavljuju stvaranje snažne anticiklone iznad sjevernih dijelova našeg kontinenta. Po rubu te anticiklone predviđa se prodor vrlo hladnog sibirskog zraka prema europskom kopnu.

Sedmodnevna prognoza DHMZ-a po gradovima