PROSVJED U SPLITU POKAZAO Crkva je zaigrala na sve ili ništa i - popušila

PROSVJED protiv Istanbulske konvencije u Splitu pokazao je jednu prilično bitnu stvar.



Naime, iako organizatori tvrde da se u Splitu na prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije okupilo čak 70 tisuća ljudi, jasno je da se radi o pretjerivanju. Naime, splitska Riva je relativno uska i nije bila popunjena do kraja. Procjene Indexovih reportera s terena govore o maksimalno 15 tisuća prosvjednika na skupu koji je Crkva, koja unatoč današnjem ograđivanju biskupa od organizacije, odigrala kao svoju posljednju i najjaču kartu uoči sutrašnjeg glasanja u saboru o ratifikaciji Istanbulske konvencije.







Crkva se nadala velebnom skupu koji se nije dogodio



Policija će sa službenom procjenom broja prosvjednika izaći tek sutra ujutro, ali jedno je sigurno - prosvjed u Splitu nije bilo nikakvo velebno događanje naroda koje bi svojom brojnošću natjeralo značajniji broj HDZ-ovih zastupnika da dignu ruku protiv volje stranačkog šefa Andreja Plenkovića.



Što nam to govori o realnoj političkoj snazi Katoličke crkve u Hrvatskoj, koja se hvali kako predstavlja 86 posto hrvatske populacije - dakle one koji se izjašnjavaju katolicima?



"Istanbulska sutra sigurno prolazi"



To je jedno od pitanja koje smo postavili političkom analitičaru Žarku Puhovskom, koji je u razgovoru za Index prokomentirao političke posljedice današnjeg prosvjeda u Splitu.



"Jedino ozbiljno pitanje u saboru sutra će biti ono o izglasavanju nepovjerenja potpredsjednici vlade Martini Dalić, jer Istanbulska konvencija sigurno prolazi. Pitanje je jedino hoće li protiv nje biti jednoznamenkast ili dvoznamenkast broj HDZ-ovih zastupnika. Za Plenkovića bi jednoznamenkast broj bio velik uspjeh, ali ni dvoznamenkast broj mu ne bi predstavljao velik problem", rekao nam je Puhovski.





Što će se, pak, dogoditi s HDZ-ovim odmetnicima, odnosno zastupnicima vladajuće partije koji će glasati protiv ratifikacije Istanbulske konvencije?"Dugoročno je stvar vrlo jednostavna. U Hrvatskoj su svi pokušaji ljudi iz etabliranih stranaka da osnuju nove stranke bili neuspješni. Oni HDZ-ovci koji hoće ići svojim putem tako mogu otići u HRAST, neki od HSP-ova ili u Neovisne za Hrvatsku, ali to su sve slabe stranke, a ujedno i stranke s previše šefova koje nemaju mjesta za nove zvijezde. Zato su opcije tih ljudi (HDZ-ovih odmetnika, op.a.) minimalne", smatra Puhovski.Među najutjecajnijim i najviše pozicioniranim HDZ-ovim odmetnicima ističu se imena Davora Ive Stiera i Milijana Vase Brkića."Objektivno govoreći, Stier je i dalje bliži Plenkoviću nego Brkiću, njima je zajedničko samo to što su protiv Plenkovića. Sam Brkić, na koncu, po svojoj psihostrukturi ionako ne može samo tako izaći iz HDZ-a. Ukratko - neće se dogoditi ništa dramatično", smatra Puhovski.Katolička crkva, odnosno njezini biskupi, redovito politički istupa u javnosti i u pravilu se poziva na činjenicu da se velika većina ljudi u Hrvatskoj izjašnjavaju kao katolici. Samim time, biskupi tvrde da govore u ime svih katolika u Hrvatskoj, ali činjenice pokazuju nešto drugo."Pokazat će se da je Crkva nešto kao JNA - imaju potencijal, izgledaju opasno, ali u akciji se pokazuju slabima. Naime, jasno je da je Crkva ovdje bila u pozadini prosvjeda, i sam zadarski biskup je rekao da podržava prosvjed, koji nije uspio u onom smislu u kojem se to očekivalo. To pokazuje da taj potencijal nije ni približno jak koliko to biskupi misle", rekao nam je Puhovski."Crkva se nikad dosad na ovakav način nije uključila u politiku kao po pitanju Istanbulske konvencije, a sada se pokazuje da će izgubiti tu bitku i to je za Crkvu ozbiljan problem. Pokazali su da su intelektualno i politički nesposobni za to da budu bitan politički igrač u Hrvatskoj. Ono što je bitno naglasiti je da HDZ može bez Crkve, ali Crkva ne može bez HDZ-a", smatra analitičar."Ljudi u Hrvatskoj Crkvu doživljavaju kao nešto za nedjelju, Božić, Uskrs, krstitke i vjenčanja. A ono što biskupi govore ide na jedno uho unutra, a na drugo van. Ne doživljavaju političke poruke biskupa sve dok takve poruke ne dolaze simultano od strane Crkve i od strane HDZ-a", kaže Puhovski.Činjenica jest da je Crkva bila pokazala političku snagu kad su uz njezinu logistiku i podršku prikupljeni potpisi za homofobni referendum koji je formalno organizirala udruga U ime obitelji.No Puhovski podsjeća da je to bio uspješan crkveni projekt jer nije išao protiv HDZ-a."Mi u Hrvatskoj imamo nekoliko generacija koje uredno glasaju za HDZ, neovisno o svemu. Čak i kad su kao stranka osuđeni na sudu, HDZ nije pao ispod 20 posto podrške. Slično vrijedi i za SDP. I kad bi danas bili održani izbori, HDZ bi opet bio relativni pobjednik, samo što bi morali ići na veliku koaliciju jer bi Živi zid dobio velik broj glasova, a s njima se ne može formirati vlast. HDZ će možda zbog sukoba s Crkvom izgubiti par posto glasova, ali i dalje će zadržati svoju tvrdu jezgru, a ovi HDZ-ovi odmetnici će se s vremenom osramotiti u međusobnim sukobima na desnom spektru", zaključuje Puhovski.