Prosvjednici u Engleskoj pokušali upasti u bolnicu zbog smrtno bolesnog dječaka

Screenshot: Twitter/Sky News

SKUPINA prosvjednika danas je u Liverpoolu pokušala ući u dječju bolnicu Alder Hey, piše BBC.

Razlog je taj što je Europski sud za ljudska prava (ECHR) odbio intervenirati u slučaju Alfieja Evansa, smrtno bolesnog 23-mjesečnog dječaka koji boluje od rijetke genetske bolesti zbog koje mu progresivno slabe mišići i zbog koje je priključen na aparate.

Oko 200 ljudi pojavilo se ispred bolnice i krenulo prema ulazu prije nego što su policajci formirali liniju i blokirali ulaz, piše BBC. Nakon što nisu uspjeli ući u bolnicu, prosvjednici su se povukli 100-tinjak metara i počeli skandirati: "Spasite Alfieja Evansa!" Nitko nije ozlijeđen ni uhićen.

Protesters are trying to storm the hospital that Alfie Evans is in after European judges refused to intervene in his case. Here's what we know pic.twitter.com/PYTBqYpkVL