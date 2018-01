Prvi put prikazan film Gazda: Početak, pogledajte tko je sve došao na premijeru

Foto: Pixsell/Matija Habljak



DANAS je u Zagrebu održana premijera filma autora Darija Juričana Gazda: Početak, koji govori o tajkunu Miroslavu Kutli.



>> Stiže film "Gazda: Početak", a mi vam donosimo jednu od najjačih priča iz njega



>> FOTO Ivić Pašalić u intervjuu iz 1979: "Mislio sam da je bitno imati dobre ocjene, a ne utjecajnog tatu"



Premijera filma Gazda: Početak održana je u zagrebačkom Kinu Europa, a na premijerno prikazivanje filma o Miroslavu Kutli, jednom od simbola privatizacijske pljačke u Hrvatskoj, došao je cijeli niz osoba iz politike i javnog života.



Tako su se večeras u Kinu Europa pojavili politički tajnik Mosta Nikola Grmoja, profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu Josip Kregar, gradski zastupnik liste Zagreb je naš Tomislav Tomašević, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.







O čemu govori film Gazda: Početak?



Gazda: Početak je film o Miroslavu Kutli, čovjeku koji je privatizirao 174 tvrtke i iza sebe ostavio spaljenu zemlju, tisuće radnika bez posla, a kapital iz tvrtki koje su mu prepuštene je netragom nestao.



Mirno živi u bijegu



Miroslav Kutle danas mirno živi u bijegu u Bosni i Hercegovini kamo je pobjegao od jedne jedine presude, one za protuzakonitu privatizaciju Gradskog podruma.



Juričanova ekipa došla je i do njega, ali intervju im nije želio dati. Sretno se smijao u kameru.



''Tuđman je na početku najviše nade polagao u Kutlu, mladog i obrazovanog. Smatrao ga je sposobnim poduzetnikom'', svjedoči Ćiro Grubišić koji je dugo surađivao s Kutlom, dok Slavko Degoricija tvrdi da su Kutlu gurali Gojko Šušak i Ivić Pašalić. Kao da je između njih trojice bilo neke posebne razlike.







Od kafića i roštilja do 174 tvrtke



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

I dok se svjedoci pred istražnim povjerenstvom za Agrokor kunu da Tuđman i HDZ nisu imali nikakvog utjecaja na privatizaciju, sugovornici u Juričanovu filmu, i sami sudionici privatizacije, jasno ukazuju na to da se bez HDZ-ova političkog kišobrana nije moglo sudjelovati u toj velikoj otimačini. Ništa drugačije nije bilo ni s Kutlom.On je od vlasnika kafića Moby Dick i roštilja na Velesajmu postao privatizacijska ikona i vrag. Pri samom osnivanju HDZ-a Kutle je postao šef njihova Odbora za samoupravnu kontrolu, tijela koje su prema tada važećim zakonima morali imati. A zapravo je bio jedan od glavnih financijera, plaćao je putne troškove, dnevnice, tiskanje biltena koji su skrivani u mesnici... I sve je to sljedećih godina debelo naplatio.''Privatizacija nije bila pogreška, to je bio projekt za odabrane'', svjedoči u filmu Tomislav Dragun.S njime se sigurno ne bi složili deseci tisuća radnika Jadrantekstila, Dalme, Dione, Slobodne Dalmacije, Tiska i mnogih drugih tvrtki čije egzistencije je uništio izvlačenjem novca.Miroslav Kutle osuđen je u samo jednom procesu, onom za Gradski podrum, kada mu je dokazano da je fiktivno dokapitalizirao tvrtku i fiktivnim ugovorima oteo dionice radnicima.Istragu protiv Kutle još sredinom devedesetih pokrenuli su Vladimir Faber i Tomislav Karamarko. Faber svjedoči da je za Karamarka sastavio rezime slučaja da ga odnese Tuđmanu. Karamarko, pak, tvrdi drugačije.''U Tuđmanovoj dnevnoj sobi s pokojnim predsjednikom pričao sam o jednom drugom slučaju i od njega dobio podršku za rad policije'', ustvrdio je Karamarko i time priznao da se u Kutlu, ali ni u koga drugog od HDZ-ovih tajkuna, nije moglo dirati bez Tuđmanova odobrenja.No to je zaista samo kap u moru onoga što se može vidjeti u filmu Gazda: Početak.U njemu se sasvim jasno pokazuju Kutline veze s Ivićem Pašalićem, famoznim petim ortakom iz Dubrovačke banke i ortakom u aferi Grupo, kada je s Ninoslavom Pavićem skovao plan za gospodarenje hrvatskim medijima. Baš kao što je zagospodario Slobodnom Dalmacijom nakon što je prijetnjama slomio štrajk u tim novinama.''Slobodna Dalmacija više nikada neće biti antihrvatska'', rekao je tada Kutle. U filmu ga se naziva svojevrsnim HDZ-ovim guvernerom Dalmacije. I to je zaista i bio sve dok je mogao cijediti tamošnje tvrtke.U filmu se spominju privatizacija Večernjeg lista, nestali transkripti iz Tuđmanova ureda, utjecaj Crkve na privatizaciju – Kutle je od Crkve dobio na korištenje prostore na Kaptolu, u kojima je bila i takozvana gluha soba potpuno zaštićena od prisluškivanja.