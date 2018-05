Pucnjava u školi u Kaliforniji, jedna osoba privedena

Foto: CNN/Index.hr



PUCNJAVA je prijavljena u školi u Palmdaleu u Kaliforniji, izvijestili su iz ureda šerifa za Fox News.



Šerifov ured izjavio je kako su dobili poziv vezano za naoružanog muškarca na kampusu.

Nedugo nakon početka krize, iz ureda šerifa su izvijestili kako je osoba povezana s pucnjavom uhićena u obližnjoj trgovini te kako je u tijeku pretraga kampusa.

Pucnjava i u obližnjoj osnovnoj školi?

Kako javlja NBC LA, prijavljena je pucnjava i u obližnoj osnovnoj školi.

Predstavnici šerifovog ureda izjavili su nedugo potom i da je situacija u toj školi provjerena te kako se radilo o lažnoj dojavi.

Zatvorene i okolne škole

Odjel vatrogasaca je za NBC LA izjavio kako su dobili dojavu da je jedna osoba upucana u srednjoj školi.

Iz ureda šerifa su pak poručili kako nitko nije ozlijeđen dok je CBS LA pak javio kako je jedna osoba upucana te kako se ta osoba sama odvezla na hitnu.

Do pucnjave je došlo oko 7 ujutro po lokalnom vremenu, a zatvorene su i tri okolne škole.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.