PUCNJAVA U ŠKOLI U TEKSASU Najmanje 10 mrtvih, otkrivaju se detalji o napadaču, po školi je postavio bombe

U SREDNJOJ školi u Santa Feu u Teksasu došlo je do pucnjave. Lokalni mediji javljaju da ima mrtvih. Prema prvim informacijama ubijeno je najmanje osam učenika. Ima i ozlijeđenih. Napadač je uhićen.

TIJEK DOGAĐAJA:

19:07 Otkrivaju se detalji o napadaču iz Teksasa. Radi se o 17-godišnjem učeniku koji je pohađao školu u kojoj je otvorio pucnjavu. Po kolegama je pucao, prema posljednjim informacijama, iz automatske puške.

18:50 Ekplozivne naprave pronađene su i oko škole i u područjima oko škole. I dalje je oko škole opsadno stanje.

18:14 CBS javlja da su u školi pronađene eksplozivne naprave.

18:10 Policija još uvijek pretražuje školu u potrazi za žrtvama i bombama koje je napadač navodno postavio oko škole. U kući njegovih roditelja pronađeno je više eksplozivnih naprava.



Potvrđeno je da je u bolnici završilo najmanje 12 osoba.

17:55 Okružni šerif Ed Gonzalez održao je konferenciju za medije na kojoj je objavio detalje današnje pucnjave. Kazao je da je poginulo između osam i deset osoba i da su većina učenici.



"Jedna osoba je uhićena i pritvorena, a privedena je još jedna osoba koja se dovodi u vezu s pucnjavom.



Među ozlijeđenima je jedan policajac.



Ured šerifa primio je dojavu o pucnjavi nešto prije osam sati ujutro", kazao je na pressici šerif.

17:20 Kako javlja CNN, napadač je uhićen. Osim napadača, uhićena je još jedna osoba koja se dovodi u vezu s pucnjavom. Na terenu je čak 75 policijskih vozila i tri helikoptera. Napadač je policiji rekao da je oko škole postavio više eksplozivnih naprava.

#breaking Heartbreaking. Look at the police presence at Santa Fe High School right now. I count AT LEAST 75 squad cars. Active shooter incident right now - no confirmation on shooter or victims yet.

Video from KTRK pic.twitter.com/UlIRv2Vvd8