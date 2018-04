Puigdemont traži od Španjolske da oslobodi političke zatvorenike

Screenshot: YouTube

"ŠPANJOLSKA mora poštovati demokraciju, međunarodne sporazume i prema UN-ovim rezolucijama osloboditi političke zatvorenike", rekao je danas bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont koji se nada iz Berlina vratiti u Belgiju kada završi pravni postupak u Njemačkoj, gdje je pušten uz jamčevinu.

VIDEO: Catalonia's former president Carles Puigdemont urges Madrid to "respect democracy and international treaties" at a conference in Berlin in Germany, the day after his release from prison after the German courts dropped charges against him pic.twitter.com/yBFWTGaJ70