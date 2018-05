Puknuće brane u Keniji razorilo sela, dosad pronađeno 20 tijela žrtava, objavljene snimke

Screenshot: YouTube

PUKNUĆE brane u kenijskom gradu nakon više tjedana obilne kiše izazvalo je ogromno razaranje i pogibije, rekao je vladin dužnosnik u četvrtak, a lokalna televizijska postaja izvijestila je da je dosad pronađeno 20 tijela.

Solai’s Patel Dam bursts wall leaving behind a trail of death and destruction :: Kenya - https://t.co/IyRZfYBEDV pic.twitter.com/b49LwCcW1G

Brana je puknula u srijedu navečer u Solaiju, u okrugu Nakuru, 190 kilometara sjeverozapadno od glavnoga grada Nairobija.

The incident in #Solai, near the #RiftValley city of #Nakuru, occurred Wednesday evening, regional police chief Gideon Kibunjah said, adding that 36 people had been hospitalised.#Kenya #DamBurst https://t.co/wh8WOlzMqx